Phil Collins Konser untuk Terakhir Kalinya Bersama Genesis

Penyanyi dan drummer Phil Collins beserta anggota band Genesis telah melaksanakan konser untuk terakhir kalinya.Konser tersebut dijalani pada hari Sabtu malam di O2 Arena, London. Collins bersama dengan gitaris Mike Rutherford dan keyboardis Tony Banks, mengumumkan undur diri mereka dari dunia musik. Konser ini merupakan bagian dari rangkaian tur The Last Domino, setelah 14 tahun Genesis vakum konser.Collins yang bernyanyi sambil duduk sempat bercanda, bahwa sudah waktunya untuk dia dan rekan-rekannya mencari pekerjaan sesungguhnya."Ini pemberhentian terakhir tur kami, dan ini acara terakhir Genesis. Setelah malam ini, kita harus cari pekerjaan asli." canda Collins.Pelantun lagu "Another Day in Paradise" itu diketahui memiliki banyak masalah kesehatan, seperti kerusakan pada saraf di tangannya yang membuatnya tidak bisa bermain drum lagi. Dalam konser terakhir, putranya, Nic Collins menggantikan ayahnya bermain drum.Lily Collins, putri dari Phil Collins mengunggah sebuah postingan di Instagram tentang konser terakhir ayahnya."Malam ini menandakan akhir sebuah era. Untuk bisa menyaksikan acara terakhir ini benar-benar menjadi kenangan seumur hidup dan sebuah peristiwa yang akan aku ingat di hatiku. Bersyukur tanpa henti bahkan tidak bisa mendeskripsikannya. Banyak kasih sayang yang ditinggalkan di panggung O2 dan lebih banyak rasa sayang dibagikan kepada penonton yang tidak ingin acara itu berakhir." tulis bintang Emily in Paris tersebut.Genesis merupakan band rock yang tenar pada era dekade 70-an. Mereka menghasilkan beberapa album terkenal seperti "Smallcreep's Day" dan "Acting Very Strange".