Ditangkap karena Narkoba, Derry "NEO" Pernah Buat Lagu Viral untuk BNN

Personel grup hip hop Neo, Derry ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Penangkapan rapper bernama asli Indra Derryano menjadi ironi karena Derry bersama Neo belum lama ini merilis lagu tentang perang terhadap narkoba berjudul "War on Drugs".Bahkan, lagu yang dinyanyikan Neo bersama penyanyi legendaris Imaniar merupakan bagian dari kampanye resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Lagu "War on Drugs" oleh Imaniar dan Neo diunggah di saluran humas BNN pada April 2021.Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dr. Petrus Reinhard Golose bersama jajarannya hadir dalam acara launching lagu "War On Drugs" yang digelar di lapangan Helipad, Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN RI, Bogor, Jawa Barat."Pembuatan lagu 'War On Drugs' ini merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan sosial dari musisi Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai bahaya narkoba dan semangat bersama untuk menyatakan perang terhadap narkoba," bunyi deskripsi video lagu yang diunggah BNN.Cuplikan lagu "War on Drugs" bahkan sempat viral di media sosial karena menjadi bahan olok-olok warganet. Sejumlah komentar lucu banyak ditemui di kolom komentar video "War on Drugs".Derry termasuk musisi yang menyumbang suaranya di lagu ini. Begini lirik yang dinyanyikan Derry:Mikir, daripada diperbudakCuma bikin kacau otakHidup itu berhargajangan sampai hancur karena coba-cobaSayangnya, perbuatan Derry di kehidupan nyata tidak berbanding lurus dengan lirik lagunya soal narkoba. Dia diciduk Polres Metro Jakarta Selatan karena penyalahgunaan ganja.Ditangkapnya Derry berawal dari penangkapan seorang bandar yang mengaku menjual barangnya kepada pelantun "Borju" itu. Saat ini Derry masih menjalani pemeriksaan di kepolisian."Salah satu dari pelaku tersebut kita cukup prihatin karena dia pernah jadi artis grup rap. Saat ini yang bersangkutan masih kami lakukan pemeriksaan," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah Jumat (6/8/2021).Derry ditangkap bersama dua orang lainnya. Ironisnya lagi, Derry tidak hanya membeli, tapi juga menjual kembali ganja tersebut kepada orang lain yang ikut ditangkap.(ELG)