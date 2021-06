Dari Malang ke Norwegia, Mola Chill Fridays Pertemukan Aurora dan Wake Up Iris!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mola Chill Fridays pekan ini menghadirkan dua musisi Tanah Air dan penyanyi internasional. Kali ini, Mola Chill Fridays mempertemukan band asal Malang, Wake Up Iris! dan penyanyi muda asal Norwegia, Aurora.Wake Up Iris! terlebih dulu membuka acara lewat penampilannya membawakan lagu-lagu seperti "Audeamus", "Metanoia", "Nefelibata", "Fernweh" hingga "Gokotta". Mengusung musik yang unik, duo musisi Vania Marisca (biola, vokal) dan Bie Paksi (drum, gitar, vokal) memberikan sajian yang menarik selama 30 menit.Judul lagu Wake Up Iris! memang sedikit berbeda dibandingkan grup musik Indonesia lainnya. Pasalnya, lagu-lagu Wake Up Iris! sebagian besar mengambil tema semesta dan menggunakan judul dari berbagai bahasa di dunia seperti Jerman, Portugis, bahkan Swedia.Setelah memenangkan Go Ahead Challenge, sebuah ajang pencarian insan industri kreatif Indonesia, kesempatan Wake Up Iris! semakin terbuka lebar. Mereka berkesempatan tampil di panggung bergengsi SXSW (South by South West), di Austin, Texas, Amerika Serikat pada 2017.Setelah penampilan Wake Up Iris!, giliran Aurora menyapa penonton di Indonesia secara virtual. Aurora menampilkan lagu-lagunya yang magis dengan style musik khas, eksklusif untuk publik Indonesia.Tampil langsung dari kota Bergen, Aurora menghadirkan lagu-lagu ikonisnya "Runaway", "Running with the Wolves" dan "The River".Aurora kerap dibandingkan dengan penyanyi Björk. Karier penyanyi bernama lengkap Aurora Aksnes ini melesat setelah merilis album All My Demons Greeting Me As A Friend pada 2016. Namanya juga kian dikenal secara internasional setelah mengisi soundtrack film Frozen 2 dalam lagu "Into the Unknown".Menulis lagu sejak usia 9 tahun, lagu-lagu Aurora telah menginspirasi banyak orang. Salah satunya peraih Grammy Awards, Billie Elish yang memutuskan bermusik setelah menyaksikan video musik "Runaway" saat berusia 12 tahun. Lagu "Runaway" sendiri ditulis Aurora pada usia 11 tahun dan video musiknya mendapatkan ratusan juta views dan trending di berbagai platform media sosial.Selain Mola Chill Fridays, pelanggan Mola juga bisa menyaksikan semua konten Mola, serta tayangan langsung UEFA EURO 2020™, dan ribuan film dimana saja dan kapan saja, di aplikasi mobile Mola, situs Mola.tv dan Mola Polytron Box. Aplikasi mobile Mola juga bisa diunduh langsung di apps store dan google play."Selama ini kita selalu punya anggapan bahwa talenta-talenta besar datangnya dari kota-kota besar. Dua performer di Mola Chill Fridays kali ini memiliki satu kesamaan: keduanya datang dari secondary cities namun karya kedua performer ini mampu menaklukkan industri musik pada level nasional, bahkan internasional. Semoga ini bisa menginspirasi talenta-talenta dari berbagai pelosok di Indonesia untuk mau tampil dan membuktikan bahwa formulasi karya, kerja keras dan kesempatan yang terbuka lebar pasti akan berbuah manis," ucap Mirwan Suwarso, selaku perwakilan Mola.(ELG)