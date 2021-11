Brit Awards Bakal Hapus Kategori Berdasarkan Gender

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara penghargaan musik terbesar di Britania Raya, Brit Awards menghapus kategori berdasarkan gender. Lebih tepatnya menghapus hadiah pria dan wanita terpisah untuk solo terbaik dan aksi internasional terbaik.Mulai tahun 2022, Brit Awards akan memiliki kategori gender netral setelah menghapus keempat nominasi seperti Best Male Solo Artist, Best Female Solo Artist, Best International Male Solo Artist, dan Best International Female Solo Artist. Keempat nominasi itu akan diganti dengan dua nominasi baru, yaitu Artist of the Year dan International Artist of the Year.Hal itu diumumkan oleh pihak penyelenggara lewat website resminya. Mereka mengatakan bahwa pergantian ini ditujukan untuk menghargai para artis semata-mata lewat musik dan karya tanpa terkekang pada gender.Perubahan tambahan untuk acara tahun depan termasuk penambahan empat kategori baru yaitu, Alternative/Rock Act, Hip Hop/Grime/Rap Act, Dance Act, dan pop/R’n’B act. Empat kategori baru akan diputuskan melalui pemungutan suara publik. Brit Awards 202 2 akan berlangsung pada 8 Februari mendatang di O2 Arena London dan akan dipandu oleh komedian Mo Gilligan.