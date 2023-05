Ini Prediksi Setlist Lagu SUGA AGUST D di ICE BSD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Suga akan menggelar konser bertajuk AGUST D Tour in Jakarta pada 26-28 Mei 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall 5-6, BSD. Lagu-lagu hit miliknya akan dibawakan saat konser.Konser ini merupakan tur dunia pertamanya yang masuk dalam rangkaian promosi album debutnya, D-Day, yang dirilis pada 21 April 2023. Tur ini dimulai sejak 26 April 2023 di Belmont, New York dan berakhir di Seoul, Korea Selatan, pada 25 Juni 2023.Dalam konser ini, Suga akan menyanyikan lagu-lagu yang masuk ke dalam album D-Day. Beberapa lagu hit miliknya yang telah dirilis sebelumnya juga akan ada di dalam setlist.Prediksi Setlist Konser SUGA AGUST D Tour in Jakarta1. "Haegeum"2. "Daechwita"3. "Agust D"4. "Give It to Me"5. "Trivia: Seesaw" (acoustic)6. "SDL"7. "People"8. "People Pt. 2"9. "Moonlight"10. "Burn It"11. "Interlude: Shadow"12. Medley Song ("BTS Cypher Pt. 3: Killer" / "BTS Cypher 4" "UGH!" / "Ddaeng" / "HUH?")13. "Life Goes On" (piano)14. "Snooze"15. "Polar Night"16. "Amygdala"Para ARMY, sebutan penggemar BTS, bisa langsung menghapalkan lirik lagu-lagu tersebut untuk bernyanyi bersama Suga. Namun setlist itu mungkin saja bisa berubah karena ada kejutan saat konser AGUST D Tour in Jakarta.(Rafi Alvirtyantoro)