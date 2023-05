KLa Project Akan Sepanggung dengan Andra and The Backbone dalam Konser 'Reminiscing'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

KLa Project bersama Andra and The Backbone akan tampil dalam konser eksklusif bertajuk 'Reminiscing'. Konser tersebut akan digelar di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan pada 25 Mei 2023."Reminiscing hadir dari semangat kami untuk membawa penikmat musik bernostalgia dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan bersama grup musik lokal legendaris, KLa Project dan Andra and The Backbone," kata Co-Founder dari promotor FLASHBACK motion, Umbu Djoka Djawakoda, dalam siaran pers.Umbu menjanjikan kalau konser 'Reminiscing' akan ditunjang dengan produksi yang berkualitas, mulai dari audio, visual panggung, lighting, dan lain sebagainya."Tentu saja ditopang oleh tim show management, audio visual, serta lighting yang berkualitas tinggi; indulging most of your senses," katanya.Gitaris KLa Project, Lilo, menambahkan kalau konser ini juga sebagai rangkaian dari perayaan Road to 35th KLa Project. Gitaris kelahiran Makassar itu pun berharap konser ini dapat mengobati rasa rindu para penggemar.“Setelah melihat antusiasme penggemar KLa Project pada perilisan album 35th Tribute, kami menyambut hangat ketika adanya tawaran kerjasama dari tim FLASHBACK motion.""Acara ini juga merupakan rangkaian dari perayaan Road to 35th KLA Project. Kami berharap dapat mengobati rasa rindu para penggemar dan bersama-sama bernostalgia lewat lagu-lagu terbaik kami di acara Reminiscing,” ujar Lilo.Tak hanya KLa Project, Andra and The Backbone juga akan meramaikan 'Reminiscing' dengan sejumlah lagu terbaik mereka, seperti "Main Hati", "Sempurna", hingga "Hitamku".“Sudah cukup lama kami tidak bernyanyi bersama para penggemar setia kami secara langsung, dan begitu ada tawaran ini kami otomatis langsung setuju, apalagi kami juga berkesempatan untuk tampil bersama KLa Project,” kata pionir sekaligus gitaris Andra and The Backbone, Andra Ramadhan.Tiket konser 'Reminiscing' masih bisa didapatkan di loket.com/event/fmreminiscing.