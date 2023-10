Kolaborasi Bareng Produser K-Pop, Vidi Alami Gegar Budaya

Advertisement

(ELG)

VIDI atau dulu dikenal dengan Vidi Aldiano merilis sebuah lagu yang merupakan hasil kolaborasi bersama produser asal Korea Selatan. Selama proses pengerjaannya, ia mengalami culture shock alias gegar budaya.Dengan lagu "w u at?" yang telah dirilis lada Jumat, 29 September 2023, menandakan kembalinya VIDI di industri musik tanah air. Kehadirannya ini membawa nuansa yang berbeda bagi dirinya.Lagu "w u at?" dikerjakan oleh VIDI bersama produser asal Korea Selatan bernama G-High dari Monotree. Produser tersebut cukup dikenal dengan karyanya bersama LOONA.Pada awalnya, VIDI merasa penasaran dengan industri musik yang ada di Korea Selatan. Tentang bagaimana K-Pop bisa mendunia seperti sekarang."Akhirnya gue ngulik, mereka tuh industrinya seperti apa, produksi musiknya seperti apa. Gue tuh penasaran banget kenapa mereka bisa se-global itu," tutur VIDI, sata ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Untuk mewujudkan harapannya, akhirnya VIDI memutuskan untuk bekerja sama dengan produser dari Korea Selatan untuk lagunya yang bertajuk "w u at?". Lagu tersebut juga memiliki lirik berbahasa Inggris dengan harapan bisa memperluas target pasarnya.Selama memproduksi lagu "w u at?" bersama G-High, VIDI cukup mengalami culture shock. Menurutnya, proses produksi musik di Indonesia dengan Korea Selatan berbeda."Beda culture banget. Gue di sana culture shock," ujar VIDI.Tidak hanya dengan produser asal Korea Selatan, VIDI juga bekerja sama dengan Sezairi asal Singapura. Diketahui VIDI dan Sezairi menulis lirik lagu untuk "w u at?" bersama-sama."Gue bekerja sama Sezairi juga, dari Singapura. Jadi gue nulis liriknya di Singapura sebenarnya," ucap VIDI.Secara rincinya, VIDI menjelaskan bahwa dirinya membuat struktur musiknya terlebih dahulu di Korea Selatan bersama G-High. Setelah itu, pergi ke Singapura untuk menulis lagu bersama Sezairi."Jadi, gue bikin struktur musiknya dulu di Korea. Gue ikut terbang ke Singapura, kita kayak boothcamp gitu untuk writing, nulis-nulis lagu untuk beberapa lagi di EP ini," jelas VIDI.Seperti yang diketahui bahwa VIDI rencananya akan merilis sebuah EP pada Januari mendatang. Lagu "w u at?" akan menjadi salah satu lagu yang masuk ke dalam EP tersebut.