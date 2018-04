Kendrick Lamar, Rapper Pertama Pemenang Pulitzer Prize

: Pertama kali dalam sejarah ajang penghargaan Pulitzer memberikan penghargaan terhadap musisi di luar bidang jazz dan musik klasik, yakni musisi hip hop Kendrick Lamar. Pulitzer Prize atau ajang pernghargaan Pulitzer merupakan sebuah apresiasi terhadap pelaku di bidang jurnalistik, sastra dan komposisi musik.Capaian Kendrick melalui album DAMN berhasil mengalahkan dua finalis lain yakni komponis Amerika, Michael Gilbertson dengan karya Quartet serta album musikal Sound from the Bench karya Ted Hearne.Rapper berusia 30 tahun itu mendapatkan penghargaan Pulitzer atas album DAMN yang baru dirilis tepat nyaris setahun setelah ia merilis album DAMN pada 14 April 2017. Album ini juga mengantarkan Kendrick meraih piala Grammy tahun ini.Penghargaan ini menjadi yang pertama bagi rapper asal Compton sekaligus saksi sejarah musikalitas Kendrick sebagai representatif kehidupan Afrika-Amerika modern. Pada album-album sebelumnya, Kendrick kerap kali menuliskan lirik-lirik lagu tentang kegelapan, kehidupan di jalanan, kekejaman, serta penghargaan diri.Penghargaan Pulitzer di bidang musik biasanya mengeluarkan nama-nama musikus dan komponis legendaris seperti Bob Dylan, Duke Ellington, dan Thelonious Monk, dilansir dari Billboard. Sementara Wynton Marsalis tercatat sebagai musisi jazz pertama yang meraih penghargaan Pulitzer di bidang musik di tahun 1997.Dewan Pulitzer mengatakan pada Senin, 16 April 2018, album Kendrick Lamar sebagai koleksi lagu virtuoso atau terbaik dengan komposisi cerdas. Atas prestasinya tersebut ia berhak membawa hadiah USD15 ribu atau sekitar Rp200 juta.Pulitzer Prizer digagas oleh Joseph Pulitzer, seorang penerbit surat kabar asal Hungaria yang dikelola pihak Columbia University di New York. Hadiah diberikan setiap tahun saat acara digelar dalam 21 kategori. Setiap pemenang berhak atas sertifikat dan uang tunai sebesar USD15 ribu, yang telah dinaikkan setelah sebelumnya pada 2017 pemenang memperoleh USD10 ribu. Untuk kategori pemenang kompetisi jurnalistik dianugerahi sebuah medali emas.(DEV)