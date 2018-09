Sukses dengan We The Fest dan DWP, Ismaya Buat Label Rekaman

Sebuah label rekaman baru dirilis bernama Darlin'd Record. Label ini adalah hasi kerjasama antara pihak Ismaya dengan label sekaligus sekolah musik Double Deer Records, bersama kolektif musik Pon Your Tone milik Dipha Barus.Dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Ismaya menjelaskan kerjasama ini lahir dari obrolan ringan sepulang kantor. Harapannya Darlin' Records dapat menciptakan ekosistem kreatif berbasis komunitas untuk industri musik Indonesia."Skema musik saat ini sangat beragam dan itu adalah hal yang sangat baik. Kami ingin menjadi kolam bagi musisi-musisi Indonesia agar mereka bisa berenang, berimajinasi sejauh mungkin, agar mereka juga lebih didengar. Singkat kata, kami ingin menjadi panjang tangan mereka untuk meraih apa yang pantas mereka dapatkan,” ungkap Sarah Desita, Brand Manager Ismaya Live.Menurutnya, Darlin' Records dirilis sebagai bentuk antusiasme Ismaya terhadap dunia musik. Dia berharap Darlin' Records dapat menjadi wadah bagi para musisi Tanah Air hingga berbagi panggung dengan musisi mancanegara."Harapan kami, Darlin’ Records dapat berkontribusi untuk industri musik Indonesia dengan mengedepankan karya seni musisi, didukung oleh platform yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman agar selalu relevan," ujar Sarah.Pon Your Tone merupakan grup kolektif besutan musisi Dipha Barus. Double Deer Records, selain sebagai label musik rekaman, Double Deer juga menjadi sekolah musik dengan basis komunitas kuat dari musisi Indonesia yang beragam.Darlin' Records resmi dirilis pada 12 September 2018. Ismaya sendiri dikenal berkat kesuksesannya menggelar sejumlah acara musik seperti We The Fest dan Djakarta Warehouse Project (DWP).(ELG)