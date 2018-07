Wizzy Grogi Menyanyikan Ulang Lagu Rita Effendy

Penyanyi Wizzy Williana merilis video klip dari lagu terbarunya yang berjudul Selamat Jalan Kekasih. Lagu ini merupakan daur ulang lagu yang dulu dipopulerkan Rita Effendy pada awal tahun 2000.Lagu Selamat Jalan Kekasih diciptakan Bebi Romeo dan sempat menduduki di tangga lagu pada masanya. Lagu ini sempat menjadi nomine Lagu Terbaik di Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2001. Lagu ini juga mengantarkan Rita Effendy masuk menjadi nomine Anugerah Musik Indonesia (AMI) lewat kategori Penyanyi Solo Wanita Terbaik.Wizzy pun mengaku sempat grogi membawakan lagi lagu Selamat Jalan Kekasih. Wizzy sebelumnya pernah mengisi soundtrack film seperti; Negeri van Oranje (2015) lewat lagu Puzzle Pieces dan lagu Cinta Cinta Cinta bersama Shandy Sondoro; film Sabtu Bersama Bapak lewat lagu I'm Sorry; film Jomblo Reboot melalui lagu Baby."Tidak mudah untuk membawakan lagu ini. Butuh penghayatan yang dalam banget untuk menyanyikan lagu ini," kata Wizzy dalam keterangan tertulisnya.Lagu Selamat Jalan Kekasih versi terbaru diaransemen ulang sang pencipta aslinya, Bebi Romeo. Untuk video klipnya disutradarai oleh Rano Karno. Keterlibatan Rano Karno tentu karena lagu ini digunakan sebagai soundtrack film yang digarapnya yaitu, Si Doel The Movie."Saya senang dengan video klip lagu Selamat Jalan Kekasih. Keren banget. Semoga penonton video klip ini bisa menikmatinya," ujar penyanyi 24 tahun ini.Selain Wizzy, musisi lain yang terlibat dalam soundtrack Si Doel The Movie adalah band Armada.Si Doel The Movie sendiri akan tayang pada 2 Agustus 2018. Si Doel The Movie masih dibintangi para pemeran sinetronya terdahulu seperti Rano Karno, Maudy Koesnaedi, Cornelia Agatha, Mandra, Suti Karno, Ahong dan lainnya.(ELG)