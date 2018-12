Putra Brian "Backstreet Boys" Rilis Singel Debut

Baylee Thomas Wylee Litrell, putra semata wayang personel Backstreet Boys Brian T. Litrell merilis singel baru berjudul Don't Knock It. Lagu ini ditulis Corey Crowder, produser dan penulis lagu.Don't Knock It berkisah tentang pria dari selatan yang mencoba meluluhkan hati seorang gadis kota."Anda tidak bisa mendengarkannya tanpa menghentakkan kaki. Ini salah satu lagu (dalam album) yang membuat Anda ingin berdansa," ungkap Baylee, dikutip dari ET Online.Don't Knock It rencananya dirilis pada Jumat. Namun, Baylee akan membawakannya pada Sabtu nanti secara live di akun Instagram miliknya.Baylee memulai debut di panggung hiburan saat bermain dalam Broadway bertajuk Disaster!. Ia masih berusia 13 tahun saat bermain dalam parodi musikal tahun 1970-an itu.Baylee Thomas Wylee Litrell merupakan anak pasangan Brian T. Litrell dan Leighanne Wallace yang menikah pada 2 September 2000 Peachtree Christian Church in Atlanta, Georgia.Baylee lahir pada 26 November 2002. Perilisan singel debut ini sekaligus merayakan hari ulang tahun yang ke-16.(ELG)