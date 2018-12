Suga BTS Bocorkan Proyek Kolaborasi dengan Ed Sheeran

Kolaborasi musisi lintas negara kian gencar dilakukan para musisi di Korea Selatan. Grup K-pop BTS yang pada Oktober lalu kembali berduet dengan Steve Aoki dalam Waste It On Me, kini siap berduet dengan Ed Sheeran.Mengutip laporan Allkpop, Suga BTS membocorkan progres proyek ini dalam akun Twitter . Ia membagikan potongan gambar proses meramu komposisi lagu kolaborasi dengan Ed Sheeran. Ia menyebut akun Ed Sheeran dalam status Twitter miliknya.Pada foto itu, tampak proses komposisi lagu ini dikerjakan menggunakan program Cubase Pro, program populer untuk komposisi musik. File musik ini diberi judul "Ed Sheeran St Rough". Unggahan ini dipublikasikan pada Rabu, 5 Desember 2018.November lalu, rumor ini beredar ketika Ed Sheeran melakukan sesi wawancara dengan Heat World. Musisi asal Inggris itu menanggapi pertanyaan warganet soal peluang kolaborasi dengan BTS."Saya sebenarnya menulis sebuah lagu, yang saya kira mereka bisa terlibat. Saya pernah mendengar hal ini. Saya tidak tahu. Saya sangat menyukai BTS, mereka cemerlang," tuturnya saat itu.Pada Mei tahun depan, Ed Sheeran akan bertandang ke Indonesia. Pelantun Tenerife Sea itu menuntaskan konser di Indonesia yang sempat tertunda November tahun lalu lantaran mengalami kecelakaan kecil.(ASA)