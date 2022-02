Ravi Andika Ingin Mengubah Stereotip Lagu Sedih di Single "My Place"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ravi Andika tak mau datang dengan tangan hampa ketika memutuskan terjun ke dunia musik. Terinspirasi dengan banyak musisi pop, Dika merilis single perdana berjudul "My Place" yang dia ciptakan sendiri.Lagu "My Place" mengangkat kisah sedih. Namun, musisi asal Bandung ini sengaja memasukkan unsur ceria di lagu ini. Lewat "My Place", Ravi Andika ingin mengubah stereotip lagu sedih yang biasanya harus diiringi musik yang juga bernuansa sedih."Kesedihan itu tidak selalu harus diwakilkan dengan lagu yang terdengar sedih, karena rasa sedih itu sendiri sudah cukup menyakitkan. Kenapa kita tidak mencoba berdamai dengan kesedihan kita dengan sedikit demi sedikit menambahkan rasa bahagia di dalamnya? Mungkin dengan begitu, senyuman yang terbalik itu akan kembali lagi," jelas Ravi Andika dalam keterangan tertulisnya."My Place" bercerita tentang kerinduan akan seseorang yang sebelumnya mengisi hati, namun kini telah pergi. Kerinduan tersebut tertuang dalam lirik yang menggambarkan spekulasi negatif yang disertai amarah dan rasa cemburu.Dalam proses produksi "My Place", Ravi Andika berkolaborasi dengan beberapa musisi berbakat seperti Dani Primada & Adi Prisada sebagai Produser, Gege Gumilar sebagai Vocal Producer & Backing Vocal, lalu sebagai Additional Player adalah Ari Firman (Bass) & Aditto Tessar (Guitar).Setelah merilis "My Place", Dika memastikan bakal banyak karya-karya yang akan dia rilis. Video lirik lagu "My Place" pun sudah dia luncurkan di Youtube."Yang pasti saya akan meneruskan karier bermusik. Semoga bisa meninggalkan kesan baik dan rasa nyaman lewat karya kepada setiap pendengar di dalam maupun di luar tanah air," tutupnya.