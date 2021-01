Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Album of the Year

Song of the Year

Artist of the Year

Rookie of the Year

Best Pop Album

Best Pop Song

Best Rock Album

Best Rock Song

Best Modern Rock Album

Best Modern Rock Song…

Korean Music Awards ke-18 telah mengumumkan nominasi untuk tahun ini. Totalnya, ada sebanyak 23 kategori.Dilansir dari Soompi, Korean Music Awards lebih mementingkan album dan lagu daripada artisnya. Dibandingkan penjualan, pencapaian musik adalah kriteria utama dalam menentukan pemenang.Ajang penghargaan ini bertujuan untuk membantu kemajuan musik Korea tanpa menetapkan batasan antara musik mainstream dan non-mainstream. Para pemenang akan diumumkan pada 28 Februari pukul 18.00 KST di Nodeulseom di Seoul dan disiarkan secara online.Berikut ini daftar lengkap nominasi dari setiap kategori pada Korean Music Awards Ke-18.BTS – “Map of the Soul: 7”Baek Yerin – “Every letter I sent you.”Sunwoo JungA – “Serenade”Leenalchi – “SUGUNGGA”Jeongmilla – “CheongPa Sonata”Jo Dongik – “Blue Pillow”BTS – “Dynamite”Baek Yerin – “Square (2017)”Sunwoo JungA – “Run With Me”Leenalchi – “Tiger is Coming”Zico – “Any Song”BTSBaek YerinSunwoo JungALeenalchiJeongmillaMeaningful StoneDUOXINIDeVitaSeo Bo-KyungSquash VinesThe Blank Shop – “Tailor”BTS – “Map of the Soul: 7”Baek Yerin – “Every letter I sent you.”EXO’s Baekhyun – “Delight”Yukika – “Soul Lady”BTS – “Dynamite”Baek Yerin – “Square (2017)”IU – “eight”Oh My Girl – “Dolphin”Yukika – “SOUL LADY”Zico – “Any Song”ABTB – “Daydream”Badlamb – “Frightful Waves”Squash Vines – “New World”Organic Beer – “Trans-Continental Railway”JuliaDream – “Life and Death”ABTB – “Daydream (feat. YoonChul Shin)”Badlamb – “Frightful Waves”H a lot – “We are”JuliaDream – “El nuevo mundo”cotoba – “reyn”Gong Joong Geu Neul – “Love Song”Se So Neon – “Nonadaptation”Shin Hae Gyeong – “In Dreams, In Dreams”Jo Dongik – “Blue Pillow”Hyukoh – “through love”