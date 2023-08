The Sounds Project Vol 6 Hadirkan Atmosfer Festival Besar di Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Sounds Project Vol. 6 2023 akan diselenggarakan di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, pada 11, 12, 13 Agustus 2023. Festival yang tahun lalu sukses dipadati oleh puluhan ribu pengunjung ini diklaim merupakan salah satu festival terbesar di Indonesia.“Kami berharap akan memberikan kolaborasi lineup lokal dan internasional pada tahun ini, selain itu penambahan menjadi lima stage pada tahun ini juga menjadi perbedaan The Sounds Project dengan tahun sebelumnya. Karena tahun lalu euforianya sangat besar, maka dari itu kami expand The Sounds Project Vol. 6 menjadi 3 hari,” ucap Gerhana Banyubiru selaku Festival Director The Sounds Project Vol. 6.Ke depannya ia mengharapkan The Sounds Project akan terus menjadi wadah untuk menampilkan talenta-talenta terbaik Indonesia.Tulus, Noah, Mac Ayres (USA), The Black Skirts dari Korea Selatan, JKT48, Raisa, Maliq & D’Essentials, Isyana Sarasvati, Vacations (Australia) lalu ada Lyodra, Mahalini, Ziva Magnolya, hingga Rizky Febian. The Changcuters, Vierra, Last Child, Ardhito Pramono, adalah Line Up yang dikonfirmasi akan mengisi program book The Sounds Project tahun ini.Total sekitar 80 musisi Indonesia dan luar negeri terbaik sudah diumumkan, sebagian besar adalah nama populer yang memiliki basis penonton banyak. TSP&Co Selaku promotor juga sudah mengkonfirmasi bahwa masih banyak kejutan-kejutan lain yang akan segera diumumkan.Seperti apa pengalaman festival The Sounds Project tahun ini? Apakah akan sepenuh tahun lalu? Semua bisa terjawab bulan Agustus ini. Di tengah maraknya konser-konser bodong yang batal terselenggara tanpa alasan, The Sounds Project layaknya oase untuk industri musik, satu dari sedikit yang konsisten, memiliki track record yang jelas, patut diacungi jempol, dan selalu ditunggu para penggemarnya setiap tahun.