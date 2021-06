Sambut Euro 2020, Mola Hadirkan Dipha Barus dan Masego

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dalam rangka menyambut pesta sepakbola tebesar tahun ini, UEFA Euro 2020, Mola menghadirkan program pertunjukan musik bertajuk Mola Chill Fridays dengan menghadirkan Dipha Barus dan Masego, pada Jumat, 11 Juni 2021, pukul 20:30 WIB. Acara ini secara eksklusif tayang di Mola TV.Dipha Kresna Aditya Barus atau lebih dikenal dengan Dipha Barus adalah seorang DJ dan Produser yang telah lama malang melintang di blantika musik Indonesia. Di berbagai klub dalam dan luar negeri, karyanya seringkali bersanding dengan produksi musik DJ-DJ EDM internasional. Beberapa karyanya seperti "You Move Me", "Money Honey", "No One Can Stop Us", dan "All Good" tentu tak asing di telinga penggemarnya.Sementara Masego adalah bintang multitalenta berkebangsaan Jamaika-Amerika yang memiliki multi-profesi yaitu DJ, Penyanyi, sekaligus Produser yang piawai memainkan Saxophone. Tiga lagu ter- hits dari album perdananya adalah "Tadow", "Queen Tings" dan "Black Love". Yang terbaru, Masego meluncurkan album Studying Abroad yang menampilkan sisi pribadi lain Masego melalui enam lagu seperti Passport dan Silver Tongue Devil.Akhir pekan ini, selain pertandingan pembuka UEFA EURO 2020™? antara Turki vs Italia pada Sabtu dini hari, penggemar sepak bola akan bisa menyaksikan pertandingan eksklusif antara Wales vs Swiss pada Sabtu 12 Juni pukul 19.00 WIB, serta Inggris vs Kroasia pada Minggu 13 Juni pukul 19.00 WIB.(ASA)