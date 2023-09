Jinan Laetitia Grogi Satu Acara Bareng NIKI dan Robbie Williams di Singapura

Advertisement

Jinan Laetitia senang bukan main ketika dipercaya menjadi salah satu penampil di rangkaian acara Grand Prix Singapura pekan kemarin. Apalagi, dalam acara musik itu turut menampilkan musisi dari 88rising seperti NIKI, Rich Brian, dan Warren Hue.Ada juga Post Malone, Kings of Leon, dan Robbie Williams. Jinan pun bangga bisa berada satu acara dengan musisi dunia itu. Apalagi, ajang Formula 1 ini menjadi panggung internasional pertama bagi Jinan."I feel blessed for this opportunity. Naturally, aku sedikit nervous. Tapi aku rasa lebih banyak excited daripada nervous-nya," kata Jinan dalam keterangan tertulisnya.Peraih AMI Awards 2022 untuk kategori Artis Solo Pria/Wanita R&B Kontemporer ini tampil sebanyak 3 kali dalam 3 hari yakni di stage Downtown, DBS Foundation Outdoor Theatre At Esplanade Stage, dan di VIP Paddock. Jinan membawakan beberapa hit seperti "Objects of Affection" yang baru rilis di awal September, "Timeless’, dan "The One"."Aku siapin setlist dan mood yang beda-beda buat yang datang. Happy banget bisa main sama bandmates ku, Dilasarah, Hilmi Gantara, dan Antonio Geordano yang keren-keren. Aku juga dibantu oleh kak Yasvid Jaganata untuk stylist dan kak Leonardus sebagai makeup artist," ujarnya.Jinan Laetitia adalah penyanyi multitalenta berumur 21 tahun. Dia banyak pengaruh musikalnya melalui musik-musik dan para artis alternative R&B, pop, hip-hop, dan soul seperti FKA Twigs, Kehlani, Kendrick Lamar, Ashnikko, sampai BTS.Jinan merilis album perdana yang diberi nama One pada tahun 2022. Dia menulis 9 dari 10 lagu. ‘Timeless’ menjadi satu-satunya lagu yang ia ciptakan bersama dengan Pamungkas. Di tahun yang sama ia juga meraih penghargaan AMI Awards untuk kategori Artis Solo Pria/Wanita R&B Kontemporer Terbaik untuk single terbarunya yang berjudul "Vanilla".Sementara single kolaborasinya dengan Pamungkas masuk ke dalam nominasi untuk kategori Duo/Grup/Kolaborasi R&B Kontemporer Terbaik.Sebelum bergabung dengan Warner Music Indonesia, perempuan lulusan ITB jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ini memproduksi keseluruhan karyanya secara mandiri.