Weda Mauve Rilis "Easy For You", Lagu Romansa yang Tragis

Tidak terasa bahwa sudah hampir satu tahun sejak solois dan penulis lagu Weda Mauve merilis album panjang perdananya yang bertajuk DENIAL. Setelah melanjutkan era DENIAL dengan menghadirkan bonus track yang berjudul "Loving U is a Sin" pada tanggal 12 Desember 2022, kini musisi berusia 16 tahun ini siap menutup era tersebut dengan bonus track terakhir yang berjudul "Easy For You", yang dijadwalkan untuk diriliis pada tanggal 3 Mei 2023.Ditulis seluruhnya oleh Weda Mauve dan diproduseri oleh Dawairama - mitra produser yang juga terlibat dalam proses pengerjaan album DENIAL - balada berdurasi 3 menit dan 59 detik ini dikemas sebagai epilog untuk hikayat romansa muda nan tragis yang pertama kali dituturkan dalam album perdana Weda Mauve tersebut. Jika "Loving U is a Sin" mendapati sang musisi menyadari kisah cinta yang dijalinnya ringkih akan dusta dan rahasia, maka "Easy For You" menjadi deklarasi Weda Mauve untuk mengakhiri segala-galanya.Berbeda dengan lagu-lagu Weda Mauve sebelumnya, "Easy For You" menghadirkan produksi musik yang lebih rapuh, sendu, namun lembut. Atmosfer sonik tersebut pun dirancang untuk seolah-olah mencerminkan kelapangan yang kini dipegang teguh oleh sang pemuda, seraya dia melagukan kenyataan pahit mengenai betapa fananya sebuah romansa remaja."Sebenarnya aku tidak pernah merencanakan lagu ini untuk menjadi epilog sedari awal. Aku pertama kali mencoba menggarap lagu ini sejak album DENIAL rilis, dan itu pun judulnya berubah-ubah dan aku sempat bergumul dengan produksi musik yang paling pas untuk lagu ini. Tapi syukurlah, ternyata lagu 'Easy For You' ini cocok untuk menyudahi cerita cinta yang aku suguhkan di album DENIAL."Weda sendiri menegaskan bahwa proses kreatifnya lahir dari pengalaman-pengalaman pribadi;."Seluruh lagu yang aku ciptakan sejauh ini memang terilhami dari satu realita. Dan lagu 'Easy For You' ini adalah ucapan perpisahanku untuk sebuah hubungan yang terlanjur menjadi toxic dan bertepuk sebelah tangan," lanjut Weda Mauve, yang beberapa waktu lalu menembus nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) pertamanya untuk kategori Video Musik Terbaik berkat salah satu lagu di album DENIAL yang berjudul "Distraction"."Easy For You" oleh Weda Mauve dirilis di bawah naungan label Semesta Records dan bisa didengarkan di semua digital streaming platform (DSP) seperti Spotify, Apple Music, dan Resso pada tanggal 3 Mei 2023.Weda Mauve merilis album debutnya yang bertajuk DENIAL pada tanggal 21 Juni 2022, yang mana sang musisi muda tersebut bereksperimentasi dengan ragam musik seperti alternative, punk, post-rock, dan R&B. Album DENIAL ini kemudian disusul dengan bonus track berjudul "Loving U is a Sin" pada bulan Desember 2022 dan epilog album yang berjudul "Easy For You" pada bulan Mei 2023. Berkat lagu "Distraction", Weda Mauve berhasil beroleh nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) pertamanya untuk kategori Video Musik Terbaik. Weda Mauve berkarya di bawah naungan label musik Semesta Records.