Paul Partohap dan The Bakuucakar Aransemen Ulang Hit Glenn Fredly "Terserah"

The Bakuucakar dan Paul Partohap membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly "Terserah." Lagu ini masuk ke dalam project kolaborasi antara Warner Music Indonesia dan BUMI Entertainment dengan melibatkan The Bakuucakar dan musisi lainnya.Lagu ikonik ini pertama kali dibawakan oleh Glenn di tahun 2008. Paul Partohap, dalam siaran pers tertulisnya, mengungkapkan rasa tidak percaya bisa membawakan ulang lagu dari legenda musik Indonesia Glenn Fredly. Glenn sendiri diakuinya memiliki pengaruh besar di hidupnya terutama dalam bermusik.“Bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat tribute bersama musisi seperti The Bakuucakar dan terutama Glenn Fredly yang sudah memberikan banyak pengaruh dalam membentuk musik saya seperti mimpi yang menjadi nyata,”ujar Paul, Rabu 15 Maret 2023.Versi baru dari "Terserah" dibuka dengan piano dan iringan saxophone The Bakuucakar. The Bakuucakar sendiri dikenal sebagai band yang selalu mengiringi penampilan Glenn semasa hidup.“Rilisan ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami untuk karya yang pernah diciptakan Bung untuk kita semua. Abadi dan mewangi. Senang sekali di project ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan musisi hebat,” kata The Bakuucakar."Terserah" menjadi lagu remake ketiga setelah "Kisah Romantis" oleh Lalahuta dan "Januari" yang dirilis bersama Anneth. Project menyanyikan ulang karya-karya Glenn Fredly menggandeng musisi dari berbagai label yang terpilih. "Terserah" versi Paul Partohap dan The Bakuucakar sudah dapat didengar melalui berbagai platform streaming digital.