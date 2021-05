Video Musik Lagu "Butter" BTS Pecahkan Rekor di Youtube

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Video musik (MV) lagu BTS, "Butter", memecahkan rekor terbaru di Youtube. Tepatnya, telah mencapai 200 juta penayangan.Dilansir dari Soompi, MV "Butter" dirilis pada 21 Mei 2021 pukul 13:00 KST. Video tersebut telah mendapatkan jumlah penayangan tercepat.Pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 14:26 KST, video tersebut mencapai angka 200 juta penayangan. Dengan kata lain, penampilan BTS berhasil mencapai prestasi baru hanya dalam waktu empat hari.Lagu "Butter" pun dinyatakan telah menetapkan rekor baru untuk video musik tercepat yang pernah melampaui 200 juta penayangan. Pencapaian ini mengalahkan video musik untuk lagu "Dynamite" milik BTS yang memakan waktu empat hari lebih 12 jam."Butter" sekarang menjadi video musik grup lengkap ke-21 BTS yang mengumpulkan lebih dari 200 juta penayangan. Berikut ini daftar MV lagu BTS sebelumnya.1. "Dope"2. "Fire"3. "Blood Sweat & Tears"4. "DNA"5. "Not Today"6. "Save Me"7. "MIC Drop (Steve Aoki Remix)"8. "Boy In Luv"9. "Fake Love"10. "Spring Day"11. "IDOL"12. "Boy With Luv"13. "War of Hormone"14. "I Need U"15. "ON" (Kinetic Manifesto Film: Come Prima)16. "Dynamite"17. "ON"18. "Black Swan"19. "Life Goes On"20. "No More Dream".(ELG)