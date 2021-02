Spotify Kerjasama dengan DC Comics dan Rilis Program tentang Islam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Platform streaming musik Spotify mengumumkan perkembangan terbarunya. Antara lain peningkatan kualitas audio lewat Spotify HiFi, dan pengembangan konten audio.Dalam presentasi di hadapan pers kawasan Asia secara virtual, pada Selasa, 23 Februari 2021, CEO sekaligus pencipta Spotify, Daniel Ek, menjelaskan bahwa Spotify sedang dalam tahap pengembangan yang signifikan."Selama dua dekade ke belakang, streaming telah mengubah ekosistem audio secara fundamental. Hal ini telah mengeliminasi hambatan untuk masuk dan mendemokratisasi akses audio bagi para pendengar di seluruh dunia," kata Daniel.Pengembangan konten yang dilakukan Spotify antara lain menjalin kerjasama dengan DC Comics dan Russo Brothers (kreator seri Avengers) untuk membuat konten audio dari katalog karakter superhero mereka.Selain itu, mantan Presiden AS, Barack Obama, bersama musisi legendaris Bruce Springsteen, akan membuat program siniar delapan episode bertajuk Renegades: Born in the USA.Kerjasama antara Spotify dengan Barack Obama juga berlanjut pada program Higher Ground: Tell Them, I Am, yaitu sebuah program siniar yang memberi kesempatan pada tokoh-tokoh muslim (artis, aktor, atlet, dll) untuk berbicara. Siniar ini dipandu oleh Misha Euceph, seorang keturunan Pakistan-Amerika."Di tahun-tahun mendatang, dengan semakin banyaknya orang menjadi kreator audio, Spotify akan mengusahakan yang terbaik dari mereka—mereka yang sangat bersemangat, sangat berbakat, dan beresonansi dengan kelompok penggemar—untuk membantu menumbuhkan jumlah pendengar dan membangun karier mereka di platform kami," tukas Daniel.Platform streaming musik dan konten audio berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Dalam empat tahun terakhir, jumlah musisi yang mendapatkan penghasilan lebih dari USD1 juta per tahun atau sekitar Rp14 miliar dari platform streaming musik naik hingga 82 persen. Sedangkan musisi yang mampu menghasilkan USD100 ribu atau sekitar Rp1,4 miliar per tahun meningkat lebih dari 79 persen.(ASA)