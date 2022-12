John Mayer Ucapkan Terima Kasih untuk Penggemar di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

John Mayer, penyanyi lagu "You're Gonna Live Forever In Me", mengunggah video ucapan terima kasih atas dukungan penggemarnya di Indonesia. Ia sangat terharu karena lagu tersebut viral. John mengungkapkan bahwa lagu tersebut sangatlah berarti baginya, Ia senang bahwa banyak orang menikmati karya nya."You're Gonna Live Forever In Me" sendiri release pada bulan Januari 2017 lalu. Lagu ini masuk kedalam album John Mayer yang ketujuh, bertajuk The Search For Everything.Beberapa bulan terakhir, lagu "You're Gonna Live Forever In Me" viral di TikTok. Lagu itu dipakai untuk trend galau atau trend sedih di TikTok karena suasana lagu ini sedih. John Mayer yang mengetahui hal tersebut mengucapkan terima kasih, Ia mengunggah sebuah video yang berisikan ucapan terima kasihnya."Beberapa bulan yang lalu, lagu saya 'You're Gonna Live Forever In Me' viral tanpa penjelasan. Setelah saya cari tahu, ternyata penggemar saya yang berada di Indonesia-lah alasannya. Tidak ada yang seperti lagu menemukan rumahnya di hati orang-orang bertahun-tahun setelah rilis. Terima kasih, Indonesia, untuk kembali menghidupi lagu yang sangat spesial ini," tulis John dalam kolom keterangan video di Instagram.Di video tersebut John duduk di depan sebuah piano besar, Ia berkata bahwa ia berterima kasih. "Saya hanya ingin berterima kasih kepada Indonesia karena telah menjadikan lagu saya "You're Gonna Live Forever In Me" menjadi lagu saya yang paling banyak di-streaming selama beberapa bulan terakhir. Saya sangat senang dan tersentuh karena itu, lagu itu sangat berarti bagi saya, dan juga berarti sesuatu bagi kalian. Jadi saya berpikir untuk memainkannya sedikit sebagai bentuk ucapan terima kasih saya," Ia memainkan lagu itu di piano-nya, sembari menyanyikannya. Di akhir lagu Ia mengatakan "Terima kasih Indonesia, selamat liburan, dan selamat tahun baru."