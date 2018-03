The Weeknd Rilis Album Baru, My Dear Melancholy

Setelah disibukkan dengan proyek soundtrack untuk film Black Panther, The Weeknd merilis album studio keempat bertajuk My Dear Melancholy. Karya ini melanjutkan album studionya terdahulu, Starboy (2016).Album ini berupa EP yang memuat enam lagu di antaranya Call Out My Name, Try Me, Wasted Times, I Was Never There, Hurt You, dan Privilege.Dalam album ini penyanyi asli bernama Abel Tesyafe tersebut menggandeng disc jockey asal Perancis, DJ Gesaffelstein dalam singel I Was Never There dan Hurt You.Melansir Billboard, keenam track dalam album My Dear Melancholy adalah buah perenungan The Weeknd yang bergulat dengan perpisahan, terutama pada lagu Call Out My Name dan Privilege.Setelah ini, pada April 2018 The Weeknd akan tampil dalam festival musik bergengsi tahunan Coachella bersama Paramore, Beyonce, dan Eminem.(ELG)