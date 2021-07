Jennie dan Rose Blackpink Kerjakan Materi Baru di Los Angeles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pihak YG Entertainment mengonfirmasi dua personel Blackpink, Jennie dan Rose, berada di Los Angeles untuk mengerjakan materi musik baru. Kabar resmi ini merespons foto dari paparazzi yang beredar, memperlihatkan keduanya sedang berada di kota Los Angeles, Amerika Serikat."Rose dan Jennie sedang berada di Amerika untuk mengerjakan musik," kata label YG Entertainment yang menaungi mereka.Sejauh ini, belum ada kabar lebih lanjut tentang proyek musik yang sedang mereka kerjakan.Blackpink sendiri sedang dalam persiapan perayaan lima tahun usia grup ini yang akan digelar Agustus mendatang. Mereka menyiapkan proyek 4+1. Salah satu perayaan ini ditandai dengan perilisan film dokumenter berjudul Blackpink: The Movie.Film teatrikal ini akan dirilis pada Agustus 2021, di lebih dari 100 negara.Secara garis besar, film ini terdiri dari fragmen-fragmen yang mengisahkan setiap anggota Blackpink, dan perjalanan mereka. Fragmen "The Room of Memories" dalam film ini mengisahkan kenangan lima tahun sejak debut Blackpink, kemudian fragmen "Beauty" yang menceritakan empat karakter berbeda personel Blackpink, "Exclusive Interviews" yang berisi pesan untuk para penggemar. Kemudian dalam film ini juga terdapat kompilasi penampilan mereka dalam konser "The Show" dan "In Your Area".Film ini dikemas untuk dapat tayang di berbagai bioskop, termasuk dengan teknologi "Layar 4DX", "ScreenX", dan "4DX"(ASA)