will.i.am dan Britney Spears Rilis Single Kolaborasi

Hari ini, tokoh musik dengan sertifikasi multi-platinum dan artis peraih Grammy Award, will.i.am memanjakan para penggemarnya dengan merilis single terbarunya yang telah lama dinantikan, "Mind Your Business" menampilkan Britney Spears, tersedia sekarang melalui Epic Records.Kolaborasi menarik ini menandai reuni pertama mereka sejak lagu "Scream & Shout" yang meraih triple-platinum pada tahun 2012, dan merupakan lagu nomor satu di tangga lagu Dance/Electronic Songs Billboard untuk pertama kalinya.Dengan irama yang menawan dan penuh teka-teki, will.i.am memancarkan karisma dan rasa percaya diri dengan vokalnya yang memukau, sementara energi Britney yang memukau mengangkat lagu ini lebih tinggi. Daya tarik yang tak tertahankan dan energi yang menular dari "Mind Your Business" mengukuhkan statusnya sebagai lagu anthem definitif tahun 2023.Perilisan ini mengikuti comeback solo will.i.am setelah satu dekade dengan "The Formula," yang menampilkan Lil Wayne dan Formula 1. "The Formula" juga merupakan lagu debut dari kolaborasi antara will.i.am dan Formula 1, di mana Formula 1 memilih will.i.am sebagai "Global Artist in Residence" mereka yang pertama. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, lagu-lagu baru yang terinspirasi dari F1 akan dirilis sebelum will.i.am merilis album solo terbarunya."The Formula" dan "Mind Your Business" merupakan pendahuluan dari album solo kelima will.i.am yang akan datang. Album ini menandai album pertamanya sejak album #willpower yang memuncaki tangga lagu di tahun 2013, yang menampilkan lagu hit global "Scream & Shout" bersama Britney Spears. Selalu mendorong batasan dan berinovasi, will.i.am siap untuk mencapai tingkatan baru sebagai seorang seniman di sepanjang tahun 2023.