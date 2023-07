Randy Meisner Pendiri Band Eagles Meninggal Dunia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Randy Meisner yang merupakan anggota sekaligus pendiri Eagles telah meninggal dunia. Penyanyi itu meninggal di usia 77 tahun di Los Angeles, Rabu, 26 Juli 2023.Randy meninggal dunia karena komplikasi penyakit paru obstruktif kronik. Randy lahir di Nebraska, tetapi menghabiskan banyak waktu di Los Angeles, tempat ia mulai bermusik."The Eagles dengan duka mengabarkan bahwa salah satu anggota pendiri, bassis, dan vokalis, Randy Meisner, meninggal dunia tadi malam (26 Juli) di Los Angeles pada usia 77 tahun, karena komplikasi penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).""Sebagai pemain bass asli untuk grup country-rock perintis, Poco, Randy berada di garis depan revolusi musik yang dimulai di Los Angeles, pada akhir tahun 1960-an," tulis Eagles melalui laman Facebook.Randy merupakan bassis asli untuk Eagles. Ia terkenal karena ikut menulis dan menyanyikan balada terkenal dari Eagles yang bertajuk "Take It To The Limit."Randy pernah dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1998 bersama anggota Eagles lainnya. Itu menjadi salah satu momen bersejarah dalam kariernya.Randy ikut turut berkontribusi dalam album Eagles bersama anggota yang lain, Glenn Frey, Don Henley, dan Bernie Leadon. Beberapa album terkenal band memiliki ikut campur tangan Randy, sebut saja Hotel California, Desperado, Eagles, On The Border, dan One of These Night.Sebelum membentuk the Eagles pada 1971 silam, Randy juga berada di posisi bassis untuk band Poco dan menjadi bassis untuk Stone Canyon Band milik Rick Nelson.(Rafi Alvirtyantoro)