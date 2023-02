Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aksara Showcase yang digelar di Senayan Park, pada Rabu, 22 Februari 2023, menghadirkan kejutan dengan menampilkan kolaborasi Mondo Gascaro dan Sore. Seperti diketahui, Mondo merupakan mantan personel Sore yang hengkang pada 2012 lalu."Saya rindu formasi lama Sore," kata Hanindito Sidharta, founder dari Aksara Records, yang tiba-tiba muncul ke atas panggung saat Sore tampil.Sesaat kemudian, Hanin mempersilakan Mondo naik ke panggung. Ratusan penonton yang berada di dalam ruangan menyambut kejutan ini dengan sorak-sorai. Sejurus kemudian, Mondo dan Sore membawakan hit "No Fruits For Today." Tanpa komando, seluruh penonton yang haru atas reuni ini ikut bernyanyi bersama.Kehadiran Mondo dan Sore bersama-sama menghadirkan suasana nostalgia yang kuat. Terlebih, keduanya membawakan lagu ikonik dari dua ablum pertama Sore, yang saat itu masih berada di bawah naungan Aksara Records.Reuni kecil ini berakhir dengan membawakan "Karolina" bersama-sama. Sebuah lagu yang terdapat dalam album kedua Sore, Ports of Lima.Mondo sendiri tampil dengan set penuh dalam acara ini, membawakan materi lagu dari album Rajakelana, seperti "Dan Bila," "Rainy Days on the Sidewalk," dan juga beberapa single seperti "April," dan "Apatis."Sementara Sore yang tampil usai Mondo, membuka panggung mereka dengan lagu "Bebas," sebuah track dari album debut mereka, Centralismo. Selain itu, Sore juga memperkenalkan lagu-lagu dari album terbaru mereka Quo Vadis, Sore? yang baru dirilis pekan lalu.Aksara Showcase juga menampilkan The Adams, White Shoes and The Couples Company, Bilal Indrajaya, dan Kurosuke.