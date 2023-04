After Nourway RIlis Single tentang Tahap Denial Putus Cinta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

After Nourway, modern pop duo asal Jakarta merilis lagu terbarunya "No Good in Goodbye." Lagu ini merupakan debut single bersama Warner Music Indonesia dan menjadi single keempat After Nourway sejak memulai karier bermusik di tahun 2021.Duo group yang beranggotakan Vino (vokalis) dan Rafi (piano) mengambil inspirasi dari kisah percintaan yang sedang berasa di tahap denial karena putus cinta. "No Good in Goodbye" merupakan lagu galau yang diciptakan dan diproduseri oleh After Nourway bersama SEEK.“Orang tersebut masih belum dapat percaya bahwa hubungan mereka benar-benar berakhir dan Ia masih merasa bahwa mereka masih bersama. Yep, there's no good in goodbye,”ujar keduanya dalam siaran pers tertulis, Jumat, 31 Maret 2023.Lagu berdurasi 03:48 menit ini memiliki genre pop yang kental dengan dominan permainan piano. Mereka berharap single perdananya ini bisa diterima dengan baik oleh pendengar musik di Indonesia.“Kita berharapnya lagu ini bisa ngasih experience menangis (sedih) yang beda buat para Nourways dan juga bisa jadi teman untuk orang-orang diluar sana yang pengen luapkan kegalauannya,” kata Vino lagi.Duo ini mencuri perhatian pendengarnya di Indonesia dengan single debut mereka "We Used To, "dirilis pada April 2021. Beberapa bulan kemudian single kedua mereka "Never Mine" rilis.Pada tahun 2022, "Never Mine" mencapai posisi #1 di Spotify Viral Charts di Indonesia."No Good in Goodbye" sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platforms di Indonesia. Official visualizer dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal youtube After Nourway.