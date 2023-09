Dewa 19 hingga Raisa Bakal Tampil di Festival Musik Sound of Unity

Advertisement

(ELG)

Festival musik kembali marak setelah pandemi. Hampir setiap pekan festival musik hadir memberikan hiburan kepada penonton.Hiburan itulah yang coba dilakukan komunitas motor Hogers Indonesia ketika membuat festival musik bertajuk Sound of Unity. Dalam acara ini mereka coba menggabungkan pengalaman menonton musik otomotif, dan kuliner."Nama Sound of Unity ini dipilih karena menggambarkan suara persatuan bagi para pecinta otomotif, penikmat musik, dan publik untuk berinteraksi dan bersenang-senang. Selain itu, Sound of Unity hadir sebagai sebuah festival yang menjadi titik kumpul para masyarakat umum dan pecinta otomotif untuk mendapatkan hiburan melalui musik, otomotif, serta kuliner," kata Yudi Djadja, Ketua Hogers Indonesia.Sound of Unity akan digelar di Community Park PIK 2 pada 12 November 2023. Sejumlah musisi yang dipastikan tampil yaitu, Dewa 19, Raisa, MALIQ & D’Essentials, Ada Band, Coconut Treez, Iwa K hingga DJ Winky Wiryawan."Buat para pecinta otomotif, Sound of Unity adalah surga buat kalian. Alasannya adalah karena banyak activation menarik seputar otomotif. Salah satunya adalah drag race. Sesi ini dibagi tiga, yaitu Drag Showcase, Drag Racelebrity, dan Drag Race Showdown. Dalam drag race ini, semua peserta akan menggunakan Harley-Davidson," kata Aris Boediharjo selaku Sekjen Hogers Indonesia.Untuk harga tiket terbagi dalam dua kategori yakni, Presale Festival A dengan harga Rp320.000,- (include tax) dan Presale Festival B dengan harga Rp192.000,- (include tax). Pembelian tiketbisa dilakukan di Tiketbox.com."Jika sudah membeli, e-ticket akan dikirimkan via email yang akan ditukarkan pada hari H di venue," tutupnya.