Tame Impala hingga Dua Lipa Isi Soundtrack Film Barbie

Barbie The Album, album soundttrack film Barbie menampilkan sejumlah nama besar, yaitu Nicki Minaj dan Ice Spice, Lizzo, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE, FIFTY FIFTY feat. Kali, dan Dua Lipa.Album ini dirilis oleh Atlantic Records bekerja sama dengan Warner Music. Meneruskan kesuksesan kerja sama keduanya sebelumnya lewat album soundtrack Birds of Prey: The Album 2020, dan Suicide Squad: The Album 2016.Dua Lipa sendiri hadir dengan lagu berjudul "Dance The Night" dengan produksi yang melibatkan Mark Ronson, Andrew Wyatt, dan Picard Brothers. Mark Ronson sendiri juga bertindak sebagai produser album secara keseluruhan bersama sutradara Greta Grewig yang menjadi produser eksekutif.Film Barbie melibatkan bintang Margot Robbie sebagai Barbie dan Ryan Gosling sebagai Ken. Sedangkan Dua Lipa juga akan berperan sebagai Mermaid.