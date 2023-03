Lagu Bollywood "Naatu Naatu" Goyang Oscar 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu "Naatu Naatu" yang jadi original soundtrack (Ost) film Bollywood RRR turut ditampilkan di panggung Academy Awards ke-95 atau Oscar 2023 yang digelar di Dolby Theatre, California, Minggu, 12 Maret 2023. Lagu ini dibawakan oleh duet Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava.Penampilan Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava dalam membawakan lagu ini sukses menggoyang panggung Oscar 2023. Koreografi yang diperagakan Rahul Sipligunj and Kaala Bhairava diiringi dengan musik ala India berhasil menghibur para hadirin.Sementara itu, lagu ini juga dianugerahi piala Oscar untuk kategori Best Original Song, mengalahkan "Lift Me Up" dari Rihanna yang merupakan Ost Black Panther: Wakanda Forever dan "Hold My Hand" dari Lady Gaga yang jadi Ost Top Gun: Maverick."Kami merasa sangat diberkati #RRRMovie menjadi film fitur pertama dari India yang memenangkan Oscar di kategori Best Original Song dengan #NaatuNaatu," cuit akun resmi film RRR, @RRRMovie."Tak ada kata yang bisa mendeskripsikan momen yang nyata ini. Kami mendedikasikan ini untuk seluruh penggemar kami yang luar biasa di seluruh dunia. TERIMA KASIH!!"Sebelumnya, "Naatu Naatu" juga berhasil memenangkan kategori serupa di ajang penghargaan lainnya, yakni di ajang Golden Globe dan Critics' Choice Movie Awards.