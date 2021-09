Raisa Rilis Lagu Baru tentang Ghosting, Hadirkan Unsur Hip Hop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Raisa merilis single baru berjudul "You Better Believe Me" dengan menggandeng musisi hip hop Kara Chenoa. Lagu ini merupakan rangkaian menuju perilisan album keempat Raisa, It's Personal, yang segera dirilis jelang akhir tahun ini.Lagu ini ditulis oleh Kara Chenoa bersama Sade Susanto. Kemudian melibatkan tim produser dari S/EEK (Marco Steffiano, Adrian Rahmat Purwanto, Jessilardus Mates). Dari segi cerita, Raisa menjelaskan bahwa lagu bernuansa fun ini menceritakan kisah seseorang yang mendekati untuk kemudian tiba-tiba pergi."Ceritanya relateble dengan banyak orang, tentang ghosting. Tiba-tiba orang itu sama orang lain dan ternyata kembali deketin kita lagi," kata Raisa, dalam jumpa pers di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 September 2021.Raisa juga menambahkan unsur rap dalam single ini, dengan menggandeng rapper muda Kara Chenoa. Bagi Kara, kolaborasi dengan Raisa ini adalah sesuatu yang tidak disangkanya."Ini terasa surreal," kata Kara."You Better Believe Me" dirilis pada Jumat, 15 September 2021, berikut dengan video musik yang disutradarai Aji Yudhistira.Sebelumnya, Raisa telah merilis sejumlah lagu dari It's Personal, antara lain "Tentang Dirimu", dan "Kutukan (Cinta Pertama)".