Pemerintah Austria Beri Penghargaan untuk Musisi Indonesia Avip Priatna

Kabar baik datang dari musisi Indonesia Avip Priatna Mag.Art. Avip yang dikenal sebagai salah satu konduktor paduan suara dan orkestra mendapat penghargaan terhormat dari Pemerintah Republik Austria berupa Medali Emas The Decoration of Honour in Gold for Services to the Republic of Austria atau Order of Merit of the Austrian Republic.Penghargaan ini diberikan atas kiprah Avip yang aktif membina kerja sama dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Austria. Dalam hal ini, secara nyata Avip memperkenalkan Austria sebagai negara musik dan budaya, termasuk membantu musisi-musisi dari Austria untuk tampil di Indonesia dan sebaliknya. Avip juga kerap membawakan komposisi karya maestro musik Austria dalam beragam kesempatan.(Piagam penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Austria kepada Avip Priatna. Foto: via Image Dynamics)“Merupakan suatu kebanggaan bagi saya diberi kepercayaan oleh Pemerintah Republik Austria untuk menerima penghargaan ini, sebuah kejutan yang luar biasa. Ini menjadi pendorong semangat bagi saya untuk terus mengembangkan musik klasik dan paduan suara yang bisa dinikmati banyak orang, khususnya generasi muda agar lebih dekat musik simfoni, baik simfoni orkestra maupun simfoni lokal. Semoga penghargaan ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk turut serta mengharumkan nama bangsa dan negara kita di bidang keahliannya masing-masing, serta dapat menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia,” kata Avip, dalam keterangan pers.Avip menyelesaikan studi arsitek di Universitas Katolik Parahyangan, dan kemudian melanjutkan pendidikan di University of Music and Performing Arts di kota Wina, Austria. Di sana, Avip berguru langsung pada Profesor Gunther Theuring pada bidang choir conducting dan Leopold Hager pada bidang orchestral conducting. Pendidikan di Austria berhasil diselesaikan Avip dengan predikat membanggakan "high distiction". Avip juga merupakan pendiri Jakarta Concert Orchestra, dan Batavia Madrigal Singers.Prestasi lain Avip adalah meraih gelar Konduktor Terbaik dalam kompetisi paduan suara internasional 57 Certamen Internacional De Habaneras Y Polifonia, yang diselenggarakan di Torrevieja, Spanyol, pada 2011.(Medali penghargaan dari Pemerintah Republik Austria kepada Avip Priatna. Foto: via Image Dynamics)(ASA)