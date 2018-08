Niki Melepas Rindu dengan Indonesia lewat On Off Festival 2018

Penyanyi R&B Soul Niki dari 88rising akhirnya tampil di kampung halaman setelah cukup lama di luar negeri mempromosikan lagu-lagunya. Musisi muda berusia 19 tahun yang dulu populer dengan nama Nicole Zefanya itu hadir membawakan beberapa lagu. Aksinya dibuka dengan singel Newsflash! singel dari album terbarunya Zaphyr (2018)."Jakarta apa kabar semuanya? Aku senang bisa pulang ke rumah. Kita akan bersenang-senang. Sebelumnya, aku ingin memeriksa energi kalian. Siap?" sapa Niki dari atas panggung On Off Festival Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018."Ini lagu favoritku," kata Niki, membawakan lagu See U Never, dilanjutkan dengan singel Chilly. Musisi muda itu membawakan lagu-lagu terbaiknya dengan enerjik."Aku baru merilis lagu baru, judulnya Warpaint. Lagu ini sangat berarti untukku. Aku akan lebih senang kalau kita menyalakan flash ponsel," kata Niki, membawakan singel Warpaint.NIKI (Foto: youtube)Warpaint dirilis pada 28 Juni 2018. Lagu ini masuk dalam album Zaphyr (2018) yang baru dirilis. Video musik Warpaint juga telah dirilis di YouTube dengan latar tempat di Vietnam.Curahan hati perlahan diungkap musisi yang kini tengah dalam tur musik Asia. Lewat singel Dancing with the Devil, Niki bercerita tentang mantan kekasihnya."Aku jauh cinta pada seseorang yang salah. Terasa sangat sakit, tapi terkadang terasa melegakan juga," paparnya.Dua singel terakhir I Like U dan Vintage menjadi suguhan terakhir dari bungsu label 88rising ini."Jakarta kalian sangat terbuka, di kampung halamanku sendiri. Terima kasih banyak.""Aku ingin kalian berdansa, melompat, kalian lelah? Baik. Aku ingin kalian merasa berkelas dan berdansa denganku," tutup Niki dengan singel Vintage.(ELG)