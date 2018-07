Slank jadi Band Pertama yang Tampil di Livescape

Grup musik Slank ikut mencicipi panggung perdana Livespace dalam pesta pembukaan pada Jumat, 27 Juli 2018. Lokasi Livespace menempati The Foundry Lot 8 kawasan SCBD.Kaka Slank antusias Livespace menjadi tempat yang nyaman untuk berbagai event terutama konser."Kalau ini ternyata bisa 2000-an. Ini tempat yg idela buat kita. It's nice. Tempatnya kayaknya serbaguna," kata Kaka dalam di Livespace, kawasan SCBD, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018."Slank selalu pengin bikin suatu konser yang eksklusif. Tahun lalu kami dapat di The Pallas, kadang di Gedung Kesenian, di Mall Gandaria City. Livespace di tengah kota besar dan bisa jual tiket mahal. Livespace di tengah kota besar dan AC nya ada bisa buat jual tiket mahal," timpal Bimbim sambil berkelakar.Aksi panggung Slank akan dibuka pukul 19.00 WIB. Slank akan membawakan beberapa lagu lama dan yang jarang dibawakan. Kabarnya Abdee yang sempat absen dalam sejumlah konser ikut bergabung di atas panggung.Untuk konser ini tersedia tiket dengan harga Rp300 ribu masing-masing untuk hari pertama dan kedua. Sementara tersedia paket khusus dua hari seharga Rp500 ribu.Tiket dapat diperoleh melalui laman www.tiket.com.(ASA)