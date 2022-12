Keren! Tulus Ungguli Musisi Internasional di Spotify Wrapped 2022, Cetak Rekor Baru!

Jakarta: Tahun ini, Tulus menjadi musisi yang lagunya paling sering didengarkan di Spotify. Prestasi Tulus berhasil pecahkan rekor di Spotify.

Dari siaran pers yang diberikan, Tulus berhasil menjadi artis nomor satu untuk daftar artis, album dan lagu yang paling banyak diputar di platform pemutar musik tersebut.

"Ini merupakan pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir, seorang penyanyi Indonesia berhasil mengungguli artis-artis internasional sebagai artis yang paling banyak didengarkan di Indonesia di Spotify," begitu penggalan siaran pers tersebut.

Berikut daftar Spotify Wrapped 2022





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Raja Alif Adhi Budoyo)

(ELG)

TulusBTSJustin BieberTaylor SwiftMahaliniRizky FebianNIKITiara AndiniPamungkasOlivia RodrigoTulus - “Hati-Hati di Jalan”Feby Putri - “Runtuh”Keisya Levronka - “Tak Ingin Usai”Mahalini - “Sisa Rasa”Troye Sivan - “Angel Baby”Justin Bieber - “Ghost”Tiara Andini - “Merasa Indah”Stephen Sanchez - “Until I Found You”Joji - “Glimpse of Us”Fabio Asher - “Bertahan Terluka”Daftar Teratas Spotify Wrapped 2022 IndonesiaArtis Teratas di IndonesiaTulusBTSJustin BieberTaylor SwiftMahaliniRizky FebianNIKITiara AndiniPamungkasOlivia RodrigoLagu Teratas di IndonesiaTulus - “Hati-Hati di Jalan”Feby Putri - “Runtuh”Keisya Levronka - “Tak Ingin Usai”Mahalini - “Sisa Rasa”Troye Sivan - “Angel Baby”Justin Bieber - “Ghost”Tiara Andini - “Merasa Indah”Stephen Sanchez - “Until I Found You”Joji - “Glimpse of Us”Fabio Asher - “Bertahan Terluka”Album Teratas di IndonesiaTulus - ManusiaOlivia Rodrigo - SOURTiara Andini - Tiara AndiniBTS - ProofTulus - MonokromJustin Bieber - JusticeHindia - Menari Dengan BayanganZiva Magnolya - MagnolyaYura Yunita - Tutur BatinVierra - StorytellingLagu dari Artis Indonesia Teratas di IndonesiaTulus - “Hati-Hati di Jalan”Feby Putri - “Runtuh”Keisya Levronka - “Tak Ingin Usai”Mahalini - “Sisa Rasa”Tiara Andini - “Merasa Indah”Artis Lokal Teratas di IndonesiaTulusMahaliniRizky FebianNIKITiara AndiniArtis Perempuan Teratas di IndonesiaTaylor SwiftMahaliniNIKITiara AndiniOlivia RodrigoArtis Pria Teratas di IndonesiaTulusJustin BieberRizky FebianPamungkasFiersa BesariArtis Teratas secara GlobalBad BunnyTaylor SwiftDrakeThe WeekndBTSLagu Teratas secara GlobalHarry Styles - “As It Was”Glass Animals - “Heat Waves”The Kid LAROI - “STAY (with Justin Bieber)”Bad Bunny - Me Porto BonitoBad Bunny - Tití Me PreguntóAlbum Teratas secara GlobalBad Bunny - Un Verano Sin TiHarry Styles - Harry’s HouseOlivia Rodrigo - SOUREd Sheeran - =Doja Cat - Planet Her