The8 Batal Ikut Konser SEVENTEEN di Jakarta

Kabar kurang menyenangkan datang dari SEVENTEEN. Pihak agensi menyebut The 8 tidak bisa hadir bersama dalam konser tambahan “Be The Sun” di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Rabu, 28 Desember 2022.Agensi yang menaungi SEVENTEEN, Pledis Entertainment merilis sebuah update tentang The 8. Dalam pengumumannya itu, agensi menyebut The8 batal tampil bersama SEVENTEEN di Jakarta besok karena terkena flu.“Halo, ini Pledis Entertainment. Kami ingin menginformasikan member SEVENTEEN The8 tidak dapat berpartisipasi dalam konser SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA,” tulis agensi dalam sebuah pengumuman pada, Selasa, 27 Desember 2022.Agensi mengungkapkan bahwa The8 tidak bisa hadir karena sedang terkena flu dan sedang menerima perawatan dan beristirahat."The8 mengunjungi rumah sakit karena mengalami gejala flu, menerima perawatan dan saat ini sedang beristirahat sesuai saran staf medis," lanjutnya.Walaupun begitu, Pledis Entertainment menyebut membernya tetap mempunyai keinginan kuat untuk tampil. Namun, ia harus mempertimbangkan kondisinya dan ia harus beristirahat agar sehat kembali."Meskipun sang artis sendiri menyatakan keinginan kuat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, menempatkan saran staf medis dan kesehatan artis kami sebagai prioritas utama, telah diputuskan bahwa ia tidak akan menghadiri konser Jakarta pada hari Rabu, tanggal 28 (WIB)," ungkap Pledis Entertainment.Sebagai penutup, Pledis Entertainment meminta kepada para penggemar untuk memberi pengertian atas ketidakhadiran The8 dalam konser tambahan tersebut. Mereka pun berharap The8 cepat kembali pulih."Kami meminta fans yang telah menunggu konser ini untuk pengertiannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu perawatan dan pemulihan The8 sehingga ia dapat kembali sehat sepenuhnya kepada para penggemarnya secepat mungkin. Terima kasih," tutup agensi.Sementara itu, konser tambahan SEVENTEEN akan digelar setelah tampil selama dua hari sebagai bagian tur “Be The Sun” pada 24 dan 25 September.