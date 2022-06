Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pradikta Wicaksono memutuskan keluar dsri band Yovie and Nuno. Setelah 15 tahun, Dikta tak lagi menjadi vokalis Yovie and Nuno sejak awal Juni 2022.Dikta memastikan, keputusannya tidak lagi menjadi vokalis Yovie and Nuno atas kesepakatan bersama, termasuk Yovie Widianto sebagai pendiri band. Perpisahannya dengan band Yovie and Nuno disebut Dikta jalan terbaik bagi keduanya."Keputusan ini diambil secara bersama dan secara baik-baik dan kita sudah sepakat bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua," katanya."Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Yovie Widianto, Kang Diyat, Mas Dudi, Windura, Adi Julian, Mas Gerry, Reno, Ersta, Allen, dan semua member Yovie and Nuno, dan tim manajemen, terima kasih banyak atas support-nya. Dan semua pengalaman yang nggak mungkin saya lupakan," lanjut Dikta.Setelah tidak lagi menjadi vokalis Yovie and Nuno, Dikta bertekad tetap menjadi penggemar band pelantun "Janji Suci" itu. Pasalnya, Yovie and Nuno memang berperan besar bagi karier Dikta di industri musik."Selama 15 tahun saya di Yovie and Nuno, banyak sekali pengalaman yang sangat berharga, nantinya akan saya ceritakan ke anak dan cucu saya. Saya akan men-support Yovie and Nuno, begitu pun sebaliknya. Kita akan tetap menjadi keluarga," ucapnya.Ucapan perpisahan Dikta pun mendapat tanggapan dari Yovie Widianto. Musisi yang juga pendiri band Kahitna itu ikut mendoakan karier Dikta di dunia musik tetap bersinar."Terima kasih Dikta, kemanapun langkahmu akan selalu kami doakan. Semua kenangan hebat yang takkan terlupakan, masa masa yang akan menjadi cerita indah untuk anak cucu di suatu hari nanti. Sukses terus Dikta kedepannya , dan senantiasa dalam bahagia dan penuh keberkahan Allah SWT," tulis Yovie Widianto.Sejauh ini Dikta belum menjelaskan apa saja langkahnya setelah keluar dari Yovie and Nuno. Selain menjadi musisi, Dikta belakangan juga kerap tampil di sejumlah film."Saya akan tetap berkarya dan bermusik, dengan lagu-lagu saya sendiri, saya yakin Yovie and Nuno dengan vokalis baru akan lebih tenar dari yang sekarang, ini bukan keputusan yang mudah bagi saya, karena Yovie and Nuno sudah menjadi keluarga bagi saya," tutup Dikta.