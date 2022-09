Hamish Hawk Umumkan Album Baru dan Merilis Single Romantis yang Tragis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Hamish Hawk dari Edinburgh kembali dengan pengumuman album Angel Numbers yang sangat dinanti-nantikan, set panjang terbarunya akan dirilis pada 3 Februari 2023 via Post Electric.Album baru ini menyusul LP terobosan Heavy Elevator yang hadir pada tahun 2021, sebuah karya indah dan sastrawi yang mendapat pujian signifikan dari pers dan radio, termasuk tiga single yang diputar di BBC 6 Music, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang artis yang merilis karya secara independen pada masa kini. Single pertama dari Angel Numbers, title track-nya, juga masuk ke dalam playlist tersebut setelah dirilis di akhir musim panas.Baru-baru ini, talentanya ditemukan oleh PRS dan PPL Momentum Fund, yang memberikan dukungan aktif bagi seniman baru selama musim Semi dan membawa Hamish kembali ke Post Electric Studio bersama produser dan kolaborator lama Rod Jones of Idlewild, untuk merekam 11 lagu dalam album Angel Numbers.Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Hamish hari ini merilis single dan video baru berjudul "Think Of Us Kissing," sebuah anthem mutlak, yang tak diragukan lagi merupakan salah satu lagu terkuat darinya hingga saat ini, sekaligus sebuah pernyataan ambisi untuk albumnya yang akan dirilis."Think of Us Kissing datang pada Anda seperti bola meriam. Ini adalah lagu romantis yang tragistentang industri musik. Bercerita tentang sejauh mana seorang artis mungkin atau mungkin tidakberusaha untuk mendapatkan gelimang kemenangan. Ini tentang jebakan kesuksesan, bahaya ketenaran dan kutukan ambisi. Ini sama keras dan berbahayanya dengan kereta yang melaju kencang, dan inilah anthem yang sebenarnya. Ini adalah lagu terbesar yang pernah saya tulis," tukas Hamish.Kaya akan suara dan kaya akan imajinasi, Hawk menciptakan potret musikal, lagu chamber pop yang menunjukkan penguasaannya terhadap kata-kata serta dongeng perkotaan (maupun kepulauan) modern. Hawk melakukannya dengan kecerdasan yang baik, terinspirasi dari sederet artis seperti Leonard Cohen, Jarvis Cocker, Randy Newman dan Stephin Merritt dari Magnetic Fields. Setelah penampilan terakhirnya di tahun 2022 pada Mutations Festival di bulan November, Hamish Hawk dan band-nya akan mengawali tur headline terbesar mereka tahun depan untuk membawakan materi-materi barunya.