Merasakan Jazz Mentok dalam Konser Joey Alexander Trio

Josiah Alexander Sila atau lebih dikenal dengan nama Joey Alexander merupakan pianis jazz asal Indonesia yang telah mendunia. Pada Jumat, 30 September 2022 malam, Joey baru saja tampil dalam pertunjukkan yang bertajuk "A Jazz Moment" di Soehanna Hall, Jakarta.Malam itu, Joey tampil dalam format trio bersama Kendrick Scott pada drum dan Kris Funn pada bass. Mereka banyak membawakan lagu-lagu dari album terbaru Joey yang berjudul Origin.Beberapa lagu yang dibawakan dari album Origin di antaranya ada "Angel Eyes", "Winter Blues", "Summer Rising", "Promise of Spring", dan "Remembering."Panggung "A Jazz Moment" memberikan pengalaman mendengarkan musikalitas Joey Alexander secara maksimal. Tata ruang akustik yang baik, musisi kelas dunia, dan penonton yang kondusif, membuat pengalaman menikmati jazz sebagaimana "seharusnya." Hal ini terasa spesial mengingat banyak panggung-panggung jazz di Indonesia yang digarap tanpa memperhatikan standar teknis pertunjukan jazz.Joey Alexander Trio menyuguhkan nomor-nomor intens, kecepatan jari dalam utak-atik not dengan tempo tinggi selalu berhasil membuat penonton terdiam kagum. Kekompakan ketiga musisi kelas Grammy itu pun terbukti pada momen-momen improvisasi yang liar dan eksploratif. Menikmatinya memberikan sensasi adrenaline bercampur rasa gumun. Sulit dijelaskan.Permainan piano Joey dikagumi oleh banyak musisi jazz senior mancanegara karena kejeniusannya dalam bermain piano, salah satunya oleh pemain trompet asal Amerika, Wynton Marsalis.Kekaguman Wynton pada Joey berawal ketika Ia menonton video di YouTube yang menampilkan Joey sedang memainkan lagu-lagu dari musisi legendaris jazz, sepeti John Coltrane, Thelonious Monk, dan Chick Corea. Dari situ, Wynton pun mengundang Joey untuk tampil dalam sebuah acara di Amerika Serikat.Dari situ, nama Joey mulai didengar. Ia beberapa kali kembali diundang untuk tampil di acara-acara musik jazz di Amerika Serikat. Ia pun pernah diundang untuk tampil di depan mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Banyak media luar negeri pun memberitakan dirinya, seperti The New York Times dan Down Beat.Hingga tahun 2022 ini, Joey telah merilis enam album. Album perdananya berjudul My Favorite Things yang dirilis pada tahun 2015 di bawah label Motema Music.Album tersebut berisikan lagu ciptaan Joey sendiri dan juga beberapa lagu dari musisi jazz legendaris yang musiknya diaransemen ulang oleh Joey. Salah satunya karya populer dari John Coltrane yang berjudul "Giant Steps".Lima album lainnya yang dirilis Joey berjudul Countdown (2016), Joey.Monk.Live (2017), Eclipse (2018), Warna (2020), dan yang terbaru berjudul Origin (2022).Lewat karya-karyanya tersebut, Joey pernah dinominasikan di penghargaan musik Grammy Awards pada tahun 2016 dan 2017. Di tahun 2016, Joey dinominasikan untuk kategori "Improvisasi Solo Jazz Terbaik" dan "Album Instrumental Jazz Terbaik". Di tahun 2017, Ia kembali dinominasikan untuk kategori "Improvisasi Solo Jazz Terbaik".Kini, Joey Alexander sedang melakukan tour ke banyak negara dalam rangka mempromosikan album terbarunya. Setelah Indonesia, Joey akan tampil di Korea Selatan, Amerika Serikat, Italia, dan Prancis.(Nicholas Timothy Suteja)