Band Armada mengumumkan kabar baik sekaligus mengejutkan. Kabar baiknya, mereka bersiap merilis single terbaru yang berjudul "Memori".Seiring pengumuman kabar baik itu, Armada menyebut lagu "Memori" sebagai single terakhir mereka. Lagu "Memori" sendiri bakal dirilis pada 10 Februari 2023."Menulis lagu 'Memori' yang akan dibagikan 10 Februari mendatang, dan ini akan menjadi persembahan terakhir dari Armada bagi skena musik tanah air. This might be last but definitely not least," bunyi keterangan tertulis Armada kepada media.Armada berdiri sejak tahun 2005. Band asal Palembang ini awalnya dikenal sebagai Kertas sebelum berganti nama. Berawal dari lima personel, Armada kini menyisakan tiga orang yaitu, Rizal (vokal), Andika Maihendra Yuda (gitaris) dan Meri Yandi (drummer)."Setiap ada awal pasti ada akhir, sebuah konsep perpetual yang sudah jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari namun bukan berarti tak terjadi. Begitu juga bagi Armada," lanjut Armada.Selama belasan tahun berkarya, Armada menghasilkan banyak hits. Lagu-lagu mereka didengar hingga ratusan juta kali di sejumlah platform musik digital. Sejumlah penghargaan juga sudah mereka raih."Tak bisa dipungkiri kiprah Armada dalam sejarah musik Tanah Air telah menorehkan banyak prestasi sekaligus kenangan di hati penikmat musik Tanah Air. Besar di jalur musik mainstream, lagu-lagu Armada telah menjadi anthem kehidupan bagi hampir semua lapisan masyarakat," paparnya.Armada terakhir kali merilis single pada tahun 2022 berjudul "Duduk Bersama". Armada tidak menjelaskan apa maksud dari 'single terakhir' yang mereka sebut, apakah akan membubarkan diri atau ada maksud lain dari perilisan single "Memori" tersebut.