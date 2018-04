Tata Panggung Spektakuler di SHVR 2018

Ilustrasi tata panggung Frozen Galaxy Stage.

Penyelenggaraan SHVR Ground Festival (SGF) 2018 tinggal menghitung hari. Hype Festival selaku Promoter SHVR Ground Festival 2018, siap menyuguhkan tata panggung spektakuler demi mendukung meriahnya pertunjukan bagi penggemar musik EDM.Ajang yang akan berlangsung pada 4-5 Mei 2018, di Allianz Eco Park, Ancol, Jakarta Utara itu terdapat beberapa panggung.Panggung utama yang diberi nama Frozen Galaxy Stage akan menampilkan Rita Ora, Bondax, Cash Cash, Disclosure DJ, FKJ, Gryffin, The Magician, Alan Walker, Alison Wonderland, Aly & Fila, CADE, Cheat Codes, Gareth Emery, Nicky Romero, dan lainnya.Berikutnya, panggung indoor atau Chilling Square Stage disediakan untuk penikmat penampilan sejumlah DJ internasional dan lokal di dalam ruangan yang sejuk. Di sana juga disediakan Magger Land, tempat yang bisa Anda gunakan istirahat bersama teman-teman.Kemudian, di lokasi outdoor ada Arctic Diamond Stage yang terletak di antara stage dua (Chilling Square) dan stage satu (Frozen Galaxy). Pada panggung ketiga ini, Anda bisa menikmati sajian musik dari para local heroes.Festival musik electronic dance music (EDM) yang mengusung tema Russian Cosmic dan Lineup ini akan dimeriahkan oleh banyak musisi EDM.Bakal ada aksi 'spinning' seru dari Alan Walker, Alison Wonderland, Aly & Fila, Bondax, Cash Cash, Cheat Codes, Disclosure, Gareth Emery, Gryffin, Khomha, The Magician, Nicky Romero, Standerwick X Willatkinson, Andre Dunant, Apsara, Diana Dee, Dipha Barus, Dimbo, Diskopantera, Dmust Akira, Ijull, Indra7, Mahesa Utara, Numb, RBA, Remy Irwan, Roycdc, Attila Syah x Roni Joni, Back in the Days, Besixxs, Dela House, Laidthis Nite, LTN x Marquee, Soulmanellas Blanco x Debon, Sunset People Project, Syndromatic x Karelino Tahmme , Tantra, The Subs, Tripo, Weird Genius, DRWE, Mc Joey, Keebo, Mc Rongkie, Mr SHVR.Tiket dapat dibeli melalui situs www.shvr.id, atau di seluruh gerai Indomaret.(ROS)