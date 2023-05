TXT Bakal Gelar Konser di Jakarta, Intip Perkiraan Harga Tiketnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Perkiraan Harga Tiket

(SUR)

Jakarta: Perusahaan promotor konser dan manajemen artis Ime Indonesia melalui akun Instagramnya mengumumkan TOMORROW X Together atau TXT akan menggelar konser dan menyapa para penggemar di Indonesia pada bulan Agustus mendatang.Konser yang bertajuk ACT: SWEET MIRAGE itu rencananya akan digelar pada 9 Agustus 2023 di Beach City International Stadium.“Tomorrow X Together Tour In Jakarta, on 9 August 2023 at Beach City International Stadium. Indonesian MOA, please stay tune for more info!" tulis Ime Indonesia.Konser ‘World Tour’ TXT telah dimulai di Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 25 April 2023. TXT sukses membawakan lagu You and I found in the sky at 5:53 in a fairy tale mood, Can't we just leave the monster alive, Cat & Dog, Waiting for you at Platform 9 and 3/4 (Run Away), juga lagu baru mereka dalam album The Name Chapter: Temptation di depan ribuan Moa.Sebelum mengunjungi Indonesia, TXT akan mengadakan konser selama 2 hari di Osaka, Jepang. Kemudian setelah Indonesia, mereka akan melanjutkan konsernya di Bulacan, Filipina pada 13 Agustus 2023.Perlu diketahui, ini bukanlah pertama kalinya TXT menggelar konser di Indonesia. Pada Oktober tahun 2022 lalu, TXT juga pernah menggelar konser di Indonesia Convention Center (ICE), BSD Tangerang yang bertajuk ACT: LOVESICK.Saat ini, Ime Indonesia memang belum mengumumkan harga tiket konser TXT di Jakarta. Namun, harga konser boyband asal Korea yang beranggotakan Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, dan Hueningkai ini bisa diperkirakan dari harga konser tiket TXT yang digelar di BSD tahun lalu.Berikut adalah perkiraan harga tiket konser TXT:VIP: Rp 3.000.000 (benefit: early entry dan soundcheck)BLUE: Rp 2.500.000PINK: Rp 1.500.000Nah, itu dia perkiraan harga tiket konser TXT ACT: SWEET MIRAGE pada 9 Agustus 2023. Namun, harga konser tersebut bisa saja berbeda ya Sobat, melihat lokasi konser dan promotor yang berbeda.