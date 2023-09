Putri Ariani di babak semifinal America's Got Talent 2023. Foto: YouTube

Lirik Lagu U2 - I Still Haven’t Found What I’m Looking For





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Putri Ariani telah tampil di babak semifinal America’s Got Talent (AGT) 2023 di Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat, hari ini, Rabu, 6 September 2023. Putri menyanyikan lagu milik band U2 berjudul I Still Haven’t Found What I’m Looking For.Dalam babak semifinal AGT 2023 , Putri Ariani tampil menawan dengan gaun berwarna emas. Penyanyi berusia 17 tahun kelahiran Riau itu kembali memukau juri dengan suara merdu dan permainan pianonya.Bahkan, Putri Ariani mendapatkan standing ovation dari para penonton yang menyaksikan langsung penampilannya serta para juri, yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel.Saya kehabisan kata-kata saat ini. Pertama-pertama, betapa indahnya suara kamu, betapa indahnya versi lagu ini. Momen seperti inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini,” puji Simon Cowell.Kali ini Putri Ariani membawakan lagu berjudul I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Lagu ini dirilis pada tahun 1987 dan dipopulerkan oleh band asal Irlandia, U2.Berikut ini lirik lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For milik band U2 yang dibawakan oleh Putri Ariani di America’s Got Talent (AGT) 2023:I have climbed highest mountainsI have run through the fieldsOnly to be with youOnly to be with youI have runI have crawledI have scaled these city wallsThese city wallsOnly to be with youBut I still haven't found what I'm looking forBut I still haven't found what I'm looking forI have kissed honey lipsFelt the healing in her fingertipsIt burned like fireThis burning desireI have spoke with the tongue of angelsI have held the hand of a devilIt was warm in the nightI was cold as a stoneBut I still haven't found what I'm looking forBut I still haven't found what I'm looking forI believe in the kingdom comeThen all the colors will bleed into oneBleed into oneBut yes I'm still runningYou broke the bondsAnd you loosed the chainsCarried the crossOf my shameOh my shameYou know I believe itBut I still haven't found what I'm looking forBut I still haven't found what I'm looking forBut I still haven't found what I'm looking forBut I still haven't found what I'm looking for