Glenn Fredly Siapkan Konser Spesial di Malam Tahun Baru

Sebagai bentuk perayaan satu dekade bermusik bersama, Glenn Fredly dan grup musik Bakuucakar punya acara spesial. Sembari merayakan pergantian tahun, mereka menyiapkan konser bertajuk "Celebrating New Year’s Eve 2019 Like Never Before with Glenn Fredly & Bakuucakar".Konser Glenn akan digelar di Makara Ballroom, DoubleTree by Hilton Jakarta pada 31 Desember 2018. Glenn dan Bakuucakar siap menyajikan musik dengan aransemen eksklusif untuk para pecinta pop jazz lewat konser musik yang apik dan megah."Memasuki tahun 2019 saya sangat antusias sekali bersama teman-teman musisi yang sudah mendampingi saya. Jadi ini sekaligus selebrasi saya dengan tim saya The Bakuucakar yang menemani saya dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi ini satu dekade saya bermusik bersama mereka," kata Glenn Fredly dalam keterangan tertulisnya.Beberapa tahun belakangan, Glenn sebenarnya sudah jarang mengambil tawaran manggung di malam pergantian tahun. Namun, untuk tahun ini Glenn merasa momennya tepat karena tampil bersama orang-orang yang dia sudah kenal dekat."Tahun lalu sering enggak main, sudah dua tahun ya lupa saya. Tahun ini malah baru main bersama tim. Biasanya saya di rumah saya keluarga," ucapnya.Tiket konser Celebrating New Year’s Eve 2019 Like Never Before with Glenn Fredly & Bakuucakar terdiri dari enam kategori yaitu, Diamond sitting (Rp2.950.000), Diamond festival (Rp2.450.000), Gold sitting (Rp 2.450.000, Gold festival (Rp1.450.000), Silver sitting (Rp1.650.000) dan Silver festival (Rp750.000).Tiket bisa dibeli BookMyShow. Bagi pemegang kartu kredit dan debit Bank Mandiri dapat mendapatkan diskon khusus hingga 50 persen dengan menggunakan Mandiri fiestapoin.(ELG)