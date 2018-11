Singel Duet Agnezmo dan Chris Brown Tembus Tangga Lagu Billboard

California: Singel terbaru kolaborasi Agnezmo dan Chris Brown, Overdose, merangkak ke peringkat 36 dalam tangga lagu R&B/Hip-Hop Airplay di AS pekan lalu. Sebelumnya, Overdose juga masuk 50 besar lagu laris mingguan dalam tangga lagu Mainstream R&B/Hip-Hop.

Menurut data Billboard, Overdose pertama kali masuk ke grafik 50 teratas mingguan Mainstream R&B/Hip-Hop pada akhir Oktober 2018, tujuh pekan setelah lagu dan video musik dirilis pada 13 September.

Selama sepekan berikutnya (5-11 November), Overdose naik dari peringkat 38 ke peringkat 28. Dalam kurun waktu yang sama, lagu ini juga masuk ke tangga lagu R&B/Hip-Hop Airplay peringkat ke-43. Kategori Airplay merujuk ke daftar 50 lagu yang mendapat impresi pendengar tertinggi ketika diputar di jaringan radio AS selama sepekan.

Sepekan terakhir (12-18 November), Overdose merangkak naik ke peringkat 36 dalam kategori R&B/Hip-Hop Airplay. Jika popularitas ini berlanjut hingga pekan ini, peringkat Overdose dalam tangga lagu bisa saja menanjak lagi.

Overdose adalah singel kolaborasi pertama Agnez bersama Chris Brown. Pada 2013, penyanyi kelahiran Jakarta 1986 merilis singel kolaborasi dengan musisi Timbaland dan T.I. berjudul Coke Bottle.

Sementara itu, singel The Good Is Back dari Anggun telah melewati delapan pekan dalam tangga lagu Dance Club Songs. Kategori ini merujuk ke 55 lagu paling populer yang dimainkan di sejumlah klab AS.

Dua pekan lalu (5-11 November), The Good is Back mencapai peringkat 20 dalam kategori tersebut. Sepekan terakhir (12-18 November), popularitas turun ke peringkat 28.

(ASA)