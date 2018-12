Polka Wars dan The Panturas Gelar Tur di 6 Kota

Polka Wars dan The Panturas, dua band Tanah Air dengan genre berbeda siap menorehkan cerita-cerita baru dalam perjalanan tur mereka mendatang.Bukan berduet, dua grup ini melakukan perjalanan bersama ke 6 kota di Pulau Jawa dan Bali untuk menjalin relasi dengan para musisi daerah. Perjalanan ini sekaligus menjadi tur perdana Polka Wars dan The Panturas di luar kota.Tur bertajuk Connectified ini dipayungi BukaMusik dari marketplace Bukalapak. Selain menjalin relasi, payung ini sekaligus memberi ruang gerak bagi para komunitas musisi lintas kota untuk saling menginspirasi dan berbagi soal musik."Kita akan bertemu dengan banyak komunitas. Berbincang soal musik, punya kenalan baru dan siapa tahu 2019 nanti (band baru) bisa tampil di BukaMusik," kata Lembu Wiworojati, Associate Vice President of Creative Marketing Bukalapak di Bukalapak HQ, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018."Sepanjang perjalanan mereka (Polka Wars dan The Panturas) bakal punya banyak video," sambungnya.Tajuk Connectified diambil dari gabungan kata Connect dan Amplified. Sesuai makna harfiah, tur ini bertujuan mendapatkan output baik berupa peningkatan kualitas musik Indonesia."Kita mencoba berkoneksi dengan teman-teman komunitas di kota-kota lain untuk sama-sama saling membesarkan," papar Surya Fikro Asshidiq, drummer The Panturas.Ibarat menjadi musafir, Polka Wars dan The Panturas membawa pesan dan semangat untuk musisi daerah. Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah publikasi atau pengakuan musik tak lagi di kolam Jakarta sentris.Perjalanan Polka Wars dan The Panturas akan dimulai di Semarang (12 Desember), Surabaya (14 Desember), Bali (16 Desember), Malang (19 Desember), Yogyakarta (21 Desember), dan berakhir di Bandung (23 Desember)."Itu akan menjadi satu pengalaman menarik bagi sebuah band. Tur ke kota-kota lain, beda crowd, beda stage," imbuh Lembu.Tiket konser Polka Wars dan The Panturas dalam Connectified Tour dapat diakses melalui kolom event di Bukalapak.(ELG)