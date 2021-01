BTS Borong 6 Penghargaan di Gaon Chart Music Awards

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BTS meraih enam penghargaan di ajang Gaon Chart Music Awards 2021. Album dan lagu yang mereka rilis tahun lalu menghantarkan mereka memborong prestasi-prestasi itu.Mereka berhasil menyabet tiga kemenangan untuk kategori Artist of the Year - Digital Music. Kemudian, dua penghargaan kategori Artist of The Year - Physcal Album melalui album Map of The Soul dan BE.Penghargaan pada dua kategori tersebut diberikan kepada 12 lagu digital yang menduduki puncak tangga lagu setiap bulan. Juga empat album fisik yang paling banyak terjual setiap tiga bulan.Lagu berjudul On, bagian dari album Map of the Soul: 7, Dynamite, dan Life Goes On, yakni lagu utama dari mini album BE, terpilih sebagai lagu terbaik untuk bulan Februari, Agustus dan November tahun 2020.BTS juga menerima penghargaan Retail Album of The Year. Penghargaan tersebut pun menambah daftar prestasi yang diraih boy group beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V dan Jungkook itu.Sebelumnya, mereka berhasil meraih peringkat pertama di Billboard, memenangkan hadiah di penghargaan musik utama Amerika Serikat, dan mendapatkan nominasi Grammy."Kami merasa berterima kasih kepada ARMY, klub penggemar kami, yang telah mendengarkan lagu kami dan menunjukkan cinta," tutur member BTS dikutip dari Yonhap.(ELG)