Matoma Rilis Single Baru "Heart So Big" Bertepatan Dengan Bulan Peduli Autisme Nasional

DJ dan produser ternama Matoma merilis single baru, “Heart So Big” – sebuah kolaborasi dengan trio dance-pop elektronik ARIZONA. Lagu ini ditulis dengan rekan kolaborator ARIZONA, PJ Bianco, sebagai surat cinta untuk putranya yang menderita autisme, dan merupakan sebuah upaya untuk merayakan masing-masing dari kita dan hadiah unik yang kita bawa untuk dunia."PJ mengirim sebuah ide yang sedang ia kerjakan dan aku langsung jatuh cinta dengan ide tersebut. Lagu ini murni emosi. Kami telah merencanakan untuk merilis ini di sekitar National Autism Awareness Month (Bulan Autisme Nasional), dan ketika melihat tragedi yang terjadi di Ukraina, kami benar-benar merasa ada pesan yang lebih luas dalam lagu ini - yaitu pesan mengenai merayakan kegembiraan cinta dan kemanusiaan dalam segala bentuk. Kami berharap beberapa inisiatif kami seputar rilisan ini akan membawa perubahan positif dan menyebarkan cinta pada saat kita semua membutuhkannya," tukas Matoma."Lagu ini, bersama dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran akan autisme, membawa ide khusus secara umum bahwa kita harus ingat untuk menghargai dan melindungi orang yang kita cintai dalam hidup kita. Terkadang kita bisa menjadi semua yang mereka miliki, atau sebaliknya." ujar ARIZONA.Mengikuti single-single sebelumnya "Take Me To The Sunshine" yang menampilkan Super-Hi dan Bullysongs, "Never Surrender" yang menampilkan Steve Garrigan dari Kodaline, yang mencetak rekor jumlah streams di minggu pertama mereka, Matoma membuktikan kekuatannya dalam dunia musik elektronik dari waktu ke waktu.Sejak debutnya di tahun 2015, Matoma telah bergabung dengan jajaran bintang musik elektronik yang paling populer dan inovatif. Di antara berbagai singlenya, dua album, dan kolaborasi dengan berbagai musis ternama seperti Dua Lipa, Jason Derulo, The Vamps, dan Snoop Dogg, artis Norwegia tercinta ini telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar streams sampai saat ini.Matoma membawakan musiknya dengan penuh energi, melodi yang catchy, dan cerita-cerita yang relatable yang membawa semangat dalam pesta, memotivasi pagi Anda, atau menjadi pelipur lara dalam kesedihan - melintasi berbagai genre tetapi selalu terhubung dengan suatu rasa positif tanpa batas. Matoma menciptakan suara khasnya, yang dibumbui dengan vintage synths dan kehangatan dari instrumentasi live.Matoma saat ini muncul di 'The Voice' versi Norwegia, setelah sebelumnya melatih penyanyi country Erlend Gunstveit untuk meraih kemenangan.Dengan lebih dari satu miliar streams yang terus bertambah di seluruh dunia, trio New Jersey ARIZONA – Nathan Esquite, David Labuguen, dan Zachary Charles – telah terbukti menjadi fenomena dalam planet ini, menciptakan gelombang di dunia dengan electronic dance pop kontemporer khas mereka. Album debut mereka 'GALLERY' muncul di antara rilisan global terbesar tahun 2017, dengan lebih dari 750 juta streams di seluruh dunia. A R I Z O N A telah menghabiskan sebagian besar dari beberapa tahun terakhir mereka di jalan dan tampil dalam serangkaian tur headline yang terjual habis, sebuah tur arena Amerika Utara untuk mendukung Panic! Di The Disco, dan berbagai set festival yang diterima dengan hangat termasuk di Lollapalooza, Coachella, Firefly, dan Governors Ball.