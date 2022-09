Bangkutaman RIlis Ulang Album Debut dan EP Era Awal

Album Mini Garage of The Soul Ikut Dirilis Ulang

Grup band Bangkutaman secara resmi merilis dua katalog klasiknya dalam format digital. Kedua katalog tersebut berupa album debut bangkutaman bertajuk Love Among The Ruins dan kedua adalah mini album awal bertajuk Garage of The Soul.Kedua rilisan ini resmi dilempar ke layanan musik streaming sejak 9 September ini. Ini adalah kabar terbaru dari bangkutaman setelah mereka menjalani tur sejak Juli-Agustus kemarin untuk mempromosikan album terbaru mereka, Dinamika. Love Among The Ruins adalah debut album dari band yang berdiri sejak 1999 ini. Dirilis tahun 2003, album ini pertama kali dirilis dalam format kaset oleh Blossom Records, label independen asal Yogyakarta. Album ini berisi 10 lagu yang sebagian besar direkam di tahun 2002 berisi semua materi yang ditulis sejak 1999 - 2000. Album ini menghasilkan single “Kabut” sebuah single yang populer dan menjadi rotasi di MTV di tahun album ini rilis.Album yang di-layout oleh kolektif seniman asal Jogja, Indie Guerillas ini juga banyak diulas di beberapa fanzine termasuk di majalah nasional seperti MTV Trax. Video klip “Kabut” mencatat seorang Andri "Lemes" Ashari, yang waktu itu adalah vokalis dari band panutan mereka, rumahsakit sebagai sutradara video klip.Album ini, bangkutaman hadir dengan formasi awal mereka, Wahyu Acum (bass, vokal, keyboard), Irwin Ardy (Gitar) dan Deni Prayugo (drum). Namun Deni sendiri keluar tak beberapa lama setelah rekaman ini selesai.Pada tahun 2012, album Love Among The Ruins sempat dirilis ulang dalam format CD dan dirayakan di acara Record Store Day pertama kali di Toko Buku Aksara, Kemang.Garage of The Soul adalah mini album ketiga bangkutaman yang dirilis tahun 2005. Sebelumnya mereka merilis dua mini album, s/t (2000) dan Fantasi (2002). Garage of The Soul dirilis pertama kali dalam format CD oleh Blossom Records. Album ini memuat 6 buah lagu yang direkam di tahun-tahun tersebut.Album ini, bangkutaman hadir dengan formasi kedua mereka, Wahyu Acum (bass, vokal, organ), Irwin Ardy (Gitar) dan Dedyk Eryanto (drum). Mini album ini juga melibatkan musisi-musisi Jogja Topan Daru (The Monophones) dan Rere (Plastic Dolls) dalam proses rekamannya.Album ini juga memuat liner notes yang ditulis oleh David Tarigan, nama David Tarigan populer di kalangan skena musik medio 2000-an sebagai jurnalis Ripple, vokalis The Jonis, salah satu pendiri Aksara Records, dan juga sebagai pendiri Irama Nusantara.Seperti halnya debut album mereka, mini album Garage of The Soul ini juga mendapatkan ekspos baik di media-media akar rumput juga media nasional. Album ini resmi diluncurkan di Jakarta dengan menghadirkan nama-nama seperti Pestol Aer, The Sastro dan Planet Bumi. Mini album ini juga yang membuat nama bangkutaman dikenal oleh pecinta musik independen skala nasional.Pada tahun 2015, Garage Of The Soul dirilis ulang dalam bentuk kaset oleh kerjasama 3 label, yaitu Nanaba Records, High Fidelity Records dan SRM dengan menyertakan demo-demo mereka di album ini.